DSP'den 'sözde istifa' haberleri hakkında açıklama: Her saldırı DSP’yi daha da güçlendirecektir

Demokratik Sol Parti, 37 yıldır Türk siyasal hayatında parti tüzüğü, ilkeleri ve kararlarıyla hareket eden milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir partidir. Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal liderliğinde Başkanlık Kurulu, Parti Meclisi ve diğer parti organlarıyla hareket eden DSP, yüksek siyasi tecrübesiyle en sağlıklı kararları verebilecek kadrolara sahiptir. Demokratik Sol Parti, 37 yıldır Türk siyasal hayatında parti tüzüğü, ilkeleri ve kararlarıyla hareket eden milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir partidir. Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal liderliğinde Başkanlık Kurulu, Parti Meclisi ve diğer parti organlarıyla hareket eden DSP, yüksek siyasi tecrübesiyle en sağlıklı kararları verebilecek kadrolara sahiptir.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde DSP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemesi ve AK Parti listelerinden milletvekili adayı göstermesi kararına karşı partimize bilinçli, organize saldırı haberleri yapılmaktadır. Kendilerini DSP’li gösterip ama Demokratik Sol Parti Genel Örgütlerine bir kere bile ziyaret etmeyen, parti çalışmalarına en ufak desteği vermeyen, maddi ve manevi her türlü fedakârlıktan kaçınanların, “DSP adına” konuşmalarının hiçbir geçerliliği ve ciddiyeti bulunmamaktadır. 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde DSP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemesi ve AK Parti listelerinden milletvekili adayı göstermesi kararına karşı partimize bilinçli, organize saldırı haberleri yapılmaktadır. Kendilerini DSP’li gösterip ama Demokratik Sol Parti Genel Örgütlerine bir kere bile ziyaret etmeyen, parti çalışmalarına en ufak desteği vermeyen, maddi ve manevi her türlü fedakârlıktan kaçınanların, “DSP adına” konuşmalarının hiçbir geçerliliği ve ciddiyeti bulunmamaktadır.

Son olarak, “DSP Denizli İl Başkanı, görevinden istifa etti” şeklinde organize eller tarafından yaptırılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü DSP Denizli İl ve İlçe Örgütlerimiz resmi olarak görevlerinin başındadır. Benzeri organize saldırıları ve partiyi hedef alan haberler ne yazık ki planlı olarak yapılmaktadır. CHP’de siyaset yapmak için aday olanların bugün çıkıp da DSP’ye yönelik ithamlarda bulunmaları, Emperyalist odakların sözcülüğünü yapmaları, asla DSP’ye ve onun ilkelerinin TBMM’de temsil edilmesine engel olamayacaktır. Son olarak, “DSP Denizli İl Başkanı, görevinden istifa etti” şeklinde organize eller tarafından yaptırılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü DSP Denizli İl ve İlçe Örgütlerimiz resmi olarak görevlerinin başındadır. Benzeri organize saldırıları ve partiyi hedef alan haberler ne yazık ki planlı olarak yapılmaktadır. CHP’de siyaset yapmak için aday olanların bugün çıkıp da DSP’ye yönelik ithamlarda bulunmaları, Emperyalist odakların sözcülüğünü yapmaları, asla DSP’ye ve onun ilkelerinin TBMM’de temsil edilmesine engel olamayacaktır.