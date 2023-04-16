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TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
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Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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DSP'den 'sözde istifa' haberleri hakkında açıklama: Her saldırı DSP’yi daha da güçlendirecektir
DSP'den 'sözde istifa' haberleri hakkında açıklama: Her saldırı DSP’yi daha da güçlendirecektir
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Ejder Onursal partiden 'sözde İstifa' haberleri hakkında açıklama yaptı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
dsp
istifa
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Onursal yaptığı açıklamada “Kendilerini DSP Denizli İl Teşkilatı olarak gösterenler, (Demokratik Sol Parti ile geçmiş de bir dönem yolu kesişmiş fakat uzun bir süredir partimizle hiçbir bağı kalmamış eski üyelerin) belli odaklar tarafından yönlendirilmekte olduğu bilinmektedir. Resmiyette DSP Denizli İl Başkanımız ve Örgütümüz çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tür sözde yalan ve yanlış istifa haberleriyle DSP’nin yürüyüşünü kimse durduramaz” dedi:
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dsp, istifa

DSP'den 'sözde istifa' haberleri hakkında açıklama: Her saldırı DSP’yi daha da güçlendirecektir

10:45 16.04.2023 (güncellendi: 10:46 16.04.2023)
© AADSP
DSP - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© AA
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Ejder Onursal partiden 'sözde İstifa' haberleri hakkında açıklama yaptı.
Onursal yaptığı açıklamada “Kendilerini DSP Denizli İl Teşkilatı olarak gösterenler, (Demokratik Sol Parti ile geçmiş de bir dönem yolu kesişmiş fakat uzun bir süredir partimizle hiçbir bağı kalmamış eski üyelerin) belli odaklar tarafından yönlendirilmekte olduğu bilinmektedir. Resmiyette DSP Denizli İl Başkanımız ve Örgütümüz çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tür sözde yalan ve yanlış istifa haberleriyle DSP’nin yürüyüşünü kimse durduramaz” dedi:
Demokratik Sol Parti, 37 yıldır Türk siyasal hayatında parti tüzüğü, ilkeleri ve kararlarıyla hareket eden milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir partidir. Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal liderliğinde Başkanlık Kurulu, Parti Meclisi ve diğer parti organlarıyla hareket eden DSP, yüksek siyasi tecrübesiyle en sağlıklı kararları verebilecek kadrolara sahiptir.
14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde DSP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemesi ve AK Parti listelerinden milletvekili adayı göstermesi kararına karşı partimize bilinçli, organize saldırı haberleri yapılmaktadır. Kendilerini DSP’li gösterip ama Demokratik Sol Parti Genel Örgütlerine bir kere bile ziyaret etmeyen, parti çalışmalarına en ufak desteği vermeyen, maddi ve manevi her türlü fedakârlıktan kaçınanların, “DSP adına” konuşmalarının hiçbir geçerliliği ve ciddiyeti bulunmamaktadır.
Son olarak, “DSP Denizli İl Başkanı, görevinden istifa etti” şeklinde organize eller tarafından yaptırılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü DSP Denizli İl ve İlçe Örgütlerimiz resmi olarak görevlerinin başındadır. Benzeri organize saldırıları ve partiyi hedef alan haberler ne yazık ki planlı olarak yapılmaktadır. CHP’de siyaset yapmak için aday olanların bugün çıkıp da DSP’ye yönelik ithamlarda bulunmaları, Emperyalist odakların sözcülüğünü yapmaları, asla DSP’ye ve onun ilkelerinin TBMM’de temsil edilmesine engel olamayacaktır.
DSP’nin Türk siyasal hayatından silinmesi için yapılan her saldırı DSP’yi daha da güçlendirecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu seçim atmosferinde kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmak isteyen ve partimizin görüşlerini almak isteyen basın yayın organlarına kapımız her zaman açıktır. Partimizi yıpratmaya yönelik bilinçli ve organize yapılan yanlı ve yanıltıcı açıklamalardan, haberlerden kaçınılmasının daha ahlaki olacağını vurgulamak isterim.
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