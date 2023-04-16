https://sputniknews.com.tr/20230416/bayram-oncesi-arac-kiralayacaklara-kaparo-uyarisi-gormediginiz-bir-seye-para-yatirmayin-1069746551.html

Bayram öncesi araç kiralayacaklara kaparo uyarısı: 'Görmediğiniz bir şeye para yatırmayın'

Bayram öncesi araç kiralayacaklara kaparo uyarısı: 'Görmediğiniz bir şeye para yatırmayın'

Uzmanlar Ramazan Bayramı öncesinde araç kiralama konusunda vatandaşları uyardı. Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, “Görmediğiniz bir şeye... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T14:04+0300

2023-04-16T14:04+0300

2023-04-16T14:07+0300

ekonomi

araç

dolandırıcılık

bayram

uyarı

kiralama

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Ramazan Bayramı’nda şehir dışına tatile çıkmak isteyenler, uygun araç kiralama şirketi aramaya başladı. Kendileri için en uygun olan kiralık aracı ararken, vatandaşları bekleyen tehlike ise kaparo dolandırıcılığı oldu.Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, araç kiralarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.Kızmaz, dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesinin ‘kaparo dolandırıcılığı’ olduğunun altını çizdi:Mutlaka Araç Kiralamacıları Konfederasyonu üyelerinden ve kurumsal firmalardan birebir kiralama yapılması gerektiğini aktaran Kızmaz, “Kiraladıkları araçların mutlaka görüntülerini almalarını istiyoruz. Çünkü araçlarımızda GPS sistemi var. Maalesef merdiven altı çalışan firmalarımız bu tuzağa vatandaşlarımızı düşürebiliyor. Aracı kiraya veriyor. Araç teslimatı yaklaştığı zaman GPRS ile uzaktan motoru durdurarak arıza yaptı süsü verip vatandaşlarımızdan ek para talep edebiliyorlar. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Bunun da yolu kurumsal firmalar” diye konuştu.

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araç, dolandırıcılık, bayram, uyarı, kiralama