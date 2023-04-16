https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-soylu-14-mayis-aksaminda-kemale-bay-bay-diyecegiz-1069736428.html

Bakan Soylu: 14 Mayıs akşamında Kemal'e 'bay bay' diyeceğiz

Bakan Soylu: 14 Mayıs akşamında Kemal'e 'bay bay' diyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ''yapılamaz'' denilenlerin yapıldığını belirterek, "Ne kadar kıskanırlarsa kıskansınlar... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T04:44+0300

2023-04-16T04:44+0300

2023-04-16T04:50+0300

2023 türkiye seçimleri

istanbul

süleyman soylu

recep tayyip erdoğan

türkiye

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​​​​​​​İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Soylu, partisinin Fatih ve Zeytinburnu seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.Soylu, Zeytinburnu Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele başlattıklarını söyledi.Türkiye’de, 15 Temmuz sonrasında, 2016'da uyuşturucudan 941 kişinin öldüğünü ifade eden Soylu, "Bunlar Adli Tıp Kurumu rakamları. Öyle bir mücadele ortaya koyduk ki geçen yılı 270 ile kapattık. Yani neredeyse 1/3’ten daha fazla uyuşturucudan ölümleri düşürmüş olduk. Amerika'da milyonda 324 kişi ölüyor. Norveç’te milyonda 85, Almanya’da milyonda 29. Türkiye'de ise milyonda 5. Şimdi bu yıl da milyonda 4’e düşüyor. Bu mücadeleyi devam ettiriyoruz" diye konuştu.Bakan Soylu, dünya uyuşturucuya teslim olsa da uyuşturucuyu ülke sınırları içine sokmayacaklarını ve anneleri, aileleri, gençleri kurtaracaklarını belirtti.Yaklaşan seçimlere işaret eden Soylu, şunları kaydetti:Bakan Soylu’ya Fatih’teki programında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile milletvekili adayları, Zeytinburnu programında da Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve milletvekili adayları eşlik etti.

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istanbul, süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, türkiye