https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-bozdag-acikladi-personel-alimi-sayisi-22-bin-120ye-cikarildi-1069746120.html

Bakan Bozdağ açıkladı: Personel alımı sayısı 22 bin 120'ye çıkarıldı

Bakan Bozdağ açıkladı: Personel alımı sayısı 22 bin 120'ye çıkarıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T14:00+0300

2023-04-16T14:00+0300

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türkiye

bekir bozdağ

personel

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Adalet Bakanı Bozdağ, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.Bozdağ, 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, ilanların önümüzdeki hafta yayımlanacağını söyledi.

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

bekir bozdağ, personel