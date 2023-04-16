https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-bozdag-acikladi-personel-alimi-sayisi-22-bin-120ye-cikarildi-1069746120.html
Bakan Bozdağ açıkladı: Personel alımı sayısı 22 bin 120'ye çıkarıldı
Bakan Bozdağ açıkladı: Personel alımı sayısı 22 bin 120'ye çıkarıldı
Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T14:00+0300
2023-04-16T14:00+0300
2023-04-16T14:38+0300
türkiye
bekir bozdağ
personel
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Adalet Bakanı Bozdağ, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.Bozdağ, 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, ilanların önümüzdeki hafta yayımlanacağını söyledi.
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bekir bozdağ, personel
Bakan Bozdağ açıkladı: Personel alımı sayısı 22 bin 120'ye çıkarıldı
14:00 16.04.2023 (güncellendi: 14:38 16.04.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Bozdağ, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.
Bozdağ, 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, ilanların önümüzdeki hafta yayımlanacağını söyledi.