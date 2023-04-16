https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-akardan-vur-de-vuralim-ol-de-olelim-sloganina-yanit-onun-da-zamani-gelecek-bekleyin--1069755421.html

Bakan Akar'dan 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganına yanıt: Onun da zamanı gelecek, bekleyin

Bakan Akar'dan 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganına yanıt: Onun da zamanı gelecek, bekleyin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partililerin 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına "Onun da zamanı... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T17:21+0300

2023-04-16T17:21+0300

2023-04-16T17:40+0300

hulusi akar

ak parti

kayseri

aday

seçim

2023 türkiye seçimleri

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AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti.'Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını' öne süren Akar, "Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü ve büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım" diye konuştu.Salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Akar, "Onun da zamanı gelecek, bekleyin. Şu anda Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor" dedi.'Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu' söyleyen Akar, "İnşallah bu mücadelenin sonunda milletimizi, başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.'Irak’ın kuzeyinde teröristlerin inlerine girildiğini, Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü' savunan Akar, "Terörle mücadelede azimliyiz, kararlıyız. Yapmak istediklerimizi de yapmakta muktediriz. İster silah, ister helikopter versinler teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Mehmetçik, 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi ve getirmeye devam ediyor" bilgisini verdi.Türkiye’nin hak alaka ve menfaatlerini korumak için denizde ve havada da 'mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini' söyleyen Akar, Türkiye’nin artık hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, helikopterlerini, İHA/SİHA/TİHA’larını, gemilerini yapar hale geldiğini, Mehmetçiğin ihtiyacını karşılamaya çalıştığını vurguladı. Akar, "Artık durmak yok yola devam. Biz inşallah kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayacağız" ifadesini kullandı.'Zihniyet meselesi'TCG Anadolu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğine, bugün ise İMECE Uydu Sistemi’nin yörüngesine fırlatıldığına dikkati çeken Akar, Türkiye’nin diplomasi alanındaki başarılarına vurgu yaptı. Ukrayna krizinin neden olduğu küresel çaptaki gıda problenminin Türkiye’nin girişimleri sonucunda çözüldüğünü belirten Akar, "Şu ana kadar 27 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı" dedi.TSK'nın sınırdaki faaliyetlerine değinen Akar, "Bu mücadeleyi boşa çıkarmayacak, hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarına müsaade etmeyeceğiz. Teröristler birtakım siyasi partilerle işbirliği yapıyor, bu siyasi partiler de ittifaklarda buluşuyorlar. Buna asil millet asla müsaade etmeyecek" diye konuştu.'Teröristlerle arasında mesafe koymayanlarla sorunlarının olduğunu' öne süren Akar, şunları kaydetti:Yerli ve milli duruşun önemine vurgu yapan Akar, "Cumhur İttifakı’nın özelliği bu, yerli ve milli duruş. Bu duruşumuzla gelişmelere karşı tedbirlerimizi alacak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü koruyacak, buna zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.Konuşmasının sonunda salondakilere, "14 Mayıs’ta ülkemizin bekasına, savunmasına ve güvenliğine sahip çıkacak mıyız? Teröristlere solunum cihazı olanlara, onları cesaretlendirmeye çalışanlara cevap verecek miyiz? Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla cumhurbaşkanı makamına oturtacak, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı en yüksek oyla Meclis’e sokacak mıyız?" sorularını yönelten Akar’a salondakiler 'evet' yanıtını verdi.Toplantının sonunda milletvekilleri ve partililer düzenlenen iftarda bir araya geldi.

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