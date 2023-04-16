Bakan Akar, CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
07:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
07:30
3 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
08:31
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'den sızan belgelerde neler var?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
09:40
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
16:47
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:17
2 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
18:37
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
18:47
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:15
3 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:28
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:26
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:27
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:40
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-akar-chp-ve-iyi-parti-kayseri-il-baskanliklarini-ziyaret-etti-1069733064.html
Bakan Akar, CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti
Bakan Akar, CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T01:44+0300
2023-04-16T01:45+0300
2023 türkiye seçimleri
hulusi akar
iyi parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
kayseri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069732750_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_96b2623cf68db68de5017ae0d00f395d.jpg
AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı olan Akar, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.İl Başkanı Tansu Şener, Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek "Bizlere şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık" dedi. Seçim sürecinde başarı dileklerini ileten Şener, "Tüm seçim sürecinin birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.Akar da vatana, millete hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek "Barış, huzur içinde kardeşlik duygularıyla ülkemize, milletimize ve Kayserimize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin gayreti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemize yönelik tehditlere, risklere, tehlikelere karşı bir olmamız lazım. Bu bayrak bizim bayrağımız, Ankara bizim başkentimiz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü esastır. Bunun için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bizler gibi düşündüğünüze inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bir tarafta depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını diğer tarafta terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek, yıllardan beri asil milletimizi, başına musallat olan terör belasından inşallah kurtaracağız. Güven, refah içinde 85 milyon vatandaşımızın bir ve beraber yaşaması için bize ne düşüyorsa üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.'Kayseri'nin bir geleneği var'Daha sonra CHP Kayseri İl Başkanlığına geçen Akar'ı İl Başkanı Adil Demir ve il yönetimi karşıladı. Nazik ziyaretinden dolayı Akar'a teşekkür ettiğini dile getiren Demir, "Seçim sürecini barış, huzur içinde nihayete erdirmek istiyoruz" diye konuştu.Demir ve diğer yetkililere teşekkür eden Akar, "Ülkemiz, milletimiz ve Kayseri için elimizden gelen ne ise bugüne kadar hep beraber yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Seçimleri, demokrasinin önemli bir süreci olarak nitelendiren Akar, "14 Mayıs'a kadar fikirlerimizi, görüşlerimizi vatandaşımızla paylaşacağız. Vatandaşımız tercihini yapacak, hepimiz ona saygı göstereceğiz" dedi.Bir taraftan güvenliğin sağlanması diğer taraftan da hiçbir ayrım olmaksızın 85 milyonun rahatı, huzuru için çalıştıklarını belirten Akar, "Bunun için çalıştık, çalışacağız. Bu konuda tabii ki konuşacak, görüşecek, tartışacağız. Kayseri'nin zaten bir geleneği var, iç içe girmiş bir topluluk, ayrılık gayrılığımız yok. Seçim çalışmalarımızı da nezaket içinde götürecek inşallah kazasız belasız 15 Mayıs'a ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069732750_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_f57188414a1cafc87c1751a8adb39dfc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, kayseri
hulusi akar, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, kayseri

Bakan Akar, CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti

01:44 16.04.2023 (güncellendi: 01:45 16.04.2023)
© İHA / ALİ GÖÇ-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© İHA / ALİ GÖÇ-
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti.
AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı olan Akar, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.
İl Başkanı Tansu Şener, Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek "Bizlere şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık" dedi. Seçim sürecinde başarı dileklerini ileten Şener, "Tüm seçim sürecinin birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.
© İHA / ALİ GÖÇ-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.
© İHA / ALİ GÖÇ-
Akar da vatana, millete hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek "Barış, huzur içinde kardeşlik duygularıyla ülkemize, milletimize ve Kayserimize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin gayreti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemize yönelik tehditlere, risklere, tehlikelere karşı bir olmamız lazım. Bu bayrak bizim bayrağımız, Ankara bizim başkentimiz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü esastır. Bunun için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bizler gibi düşündüğünüze inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Bir tarafta depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını diğer tarafta terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek, yıllardan beri asil milletimizi, başına musallat olan terör belasından inşallah kurtaracağız. Güven, refah içinde 85 milyon vatandaşımızın bir ve beraber yaşaması için bize ne düşüyorsa üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

'Kayseri'nin bir geleneği var'

Daha sonra CHP Kayseri İl Başkanlığına geçen Akar'ı İl Başkanı Adil Demir ve il yönetimi karşıladı. Nazik ziyaretinden dolayı Akar'a teşekkür ettiğini dile getiren Demir, "Seçim sürecini barış, huzur içinde nihayete erdirmek istiyoruz" diye konuştu.
Demir ve diğer yetkililere teşekkür eden Akar, "Ülkemiz, milletimiz ve Kayseri için elimizden gelen ne ise bugüne kadar hep beraber yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Seçimleri, demokrasinin önemli bir süreci olarak nitelendiren Akar, "14 Mayıs'a kadar fikirlerimizi, görüşlerimizi vatandaşımızla paylaşacağız. Vatandaşımız tercihini yapacak, hepimiz ona saygı göstereceğiz" dedi.
Bir taraftan güvenliğin sağlanması diğer taraftan da hiçbir ayrım olmaksızın 85 milyonun rahatı, huzuru için çalıştıklarını belirten Akar, "Bunun için çalıştık, çalışacağız. Bu konuda tabii ki konuşacak, görüşecek, tartışacağız. Kayseri'nin zaten bir geleneği var, iç içe girmiş bir topluluk, ayrılık gayrılığımız yok. Seçim çalışmalarımızı da nezaket içinde götürecek inşallah kazasız belasız 15 Mayıs'a ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала