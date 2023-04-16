https://sputniknews.com.tr/20230416/babacan-kilicdaroglunu-ulkemizin-13-cumhurbaskani-yapacagiz-1069735037.html

Babacan: Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. cumhurbaşkanı yapacağız

Babacan: Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. cumhurbaşkanı yapacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sağcı-solcu demeden, muhafazakar-seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, Sünni-Alevi demeden hep... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T04:04+0300

2023-04-16T04:04+0300

2023-04-16T04:08+0300

2023 türkiye seçimleri

deva partisi

ali babacan

millet ittifakı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftarda konuşan Babacan, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlattı.'Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. cumhurbaşkanı yapacağız'Cumhurbaşkanlığı seçimini, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını ifade eden Babacan şunları kaydetti:Babacan, seçimleri kazanmaları halinde kurulacak hükûmetin yapacağı icraatları anlatarak "Biz 6 parti, tam mutabakatla güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçileceğiyle ilgili anayasa metnimizi hazırladık. 2300 maddelik ortak politikalar metni imzaladık. Kurulacak hükÜmetin her alanda ne yapacağı konusunda da 6 parti mutabık kaldı. Endişeye mahal yok. Buradayız ve ülkemizi içinde bulunduğu derin krizden çıkaracağız. 85 milyonu, tüm milletimizi, 14 Mayıs’ta yazmaya başlayacağımız ve tüm dünyaya örnek olacak demokrasi hikayemize davet ediyorum" şeklinde konuştu.İmamoğlu: Millet İttifakı, işte bu çözümün altyapısını kurduğu için çok değerli bir oluşumdurİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimleri Millet İttifakı’nın kazanacağına inandığını söyledi.Uzlaşmanın ve hoşgörünün hakim olduğu bir iklimde bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmayacağını kaydeden İmamoğlu şöyle devam etti:İftara Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, partinin milletvekili adayları, ilçe başkanları ve üyeler katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230316/babacan-bugunku-aklimiz-olsa-elektrik-ve-dogalgaz-dagitim-alanlarini-ozellestirmezdik-1068333809.html

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deva partisi, ali babacan, millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu