https://sputniknews.com.tr/20230416/almanya-son-uc-nukleer-santralini-kapatti-1069732631.html
Almanya, son üç nükleer santralini kapattı
Almanya, son üç nükleer santralini kapattı
Almanya'da geriye kalan son üç nükleer santral de kapatıldı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T01:34+0300
2023-04-16T01:34+0300
2023-04-16T01:57+0300
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Almanya, Cumartesi günü, son üç nükleer santralini kapatarak, atom enerjisine bağımlılığını sona erdirmek için 20 yıldan fazla süren çabalarını tamamladı. RWE energy şirketinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Isar 2, güneybatısındaki Neckarwestheim 2 ve kuzeybatısında yer alan Emsland nükleer santralleri gece yarısından önce elektrik şebekesinden kesildiği belirtilirken, söz konusu olay için "Bir devrin sonu" ifadesi kullanıldı.
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almanya, nükleer, santral, nükleer santral
almanya, nükleer, santral, nükleer santral
Almanya, son üç nükleer santralini kapattı
01:34 16.04.2023 (güncellendi: 01:57 16.04.2023) Abone ol
Almanya'da geriye kalan son üç nükleer santral de kapatıldı.
Almanya, Cumartesi günü, son üç nükleer santralini kapatarak, atom enerjisine bağımlılığını sona erdirmek için 20 yıldan fazla süren çabalarını tamamladı.
RWE energy şirketinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Isar 2, güneybatısındaki Neckarwestheim 2 ve kuzeybatısında yer alan Emsland nükleer santralleri gece yarısından önce elektrik şebekesinden kesildiği belirtilirken, söz konusu olay için "Bir devrin sonu" ifadesi kullanıldı.