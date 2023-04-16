AK Partili Turan'dan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a Bozcaada daveti

"Bir tedbir kararı verdiler ve devletin kanunen seçim yardımı olarak verdiği parayı mahkeme kapatma davası olduğundan dolayı 'vermeyelim' dedi. Bu kararı verdiler. Ne oldu bilmiyoruz. Bir hafta geçti. Bir üyenin yer değiştirmesiyle bu sefer o tedbir konulan para HDP'ye verildi. Ciğerimiz acıyor, kanımıza dokunuyor, terörle iltisakı olan, evlatlarımızı dağa çıkaran insanlara devletin para vermesi büyük bir sorundur ancak bunu bir yere bırakıyorum. Seçim yılı siyasi partilere olan Hazine yardımı 3 kat fazla olur. Maliye Bakanlığımızı uyarıyorum. Bu sene HDP seçime girmeme kararı aldığından dolayı 3 kat fazla para ödemenin dışında olması lazımdır. Hadi diyelim, Anayasa Mahkemesi bu kararıyla bakanlığa bir yetki vermedi, birtakım imkanlar vermedi, her yıl ödenen para ödenecek. 180 milyon, az değil ama seçim yılı 180 çarpı 3'tür. Seçime girmeyen partiye seçim yardımı olabilir mi? Mahkeme kararından dolayı bakanlık yıllık ödeme yapabilir ama seçime girmeme kararı alan bir partiye 3 katı seçim yolunda verilen parayı vermemesi gerekir. Seçime girmeyeceği kararı, o parayı almayacağın anlamına gelir. Lütfen Bakanlığımız bunu tartışsın. İnsanımız zaten bu konuda üzgün, bu konuda sitemli. 'Nasıl para verilir?' diyorlar. Hiç olmazsa seçime girmeyen partiye seçim yılında 3 katı para vermeyin. Kaldı ki bu HDP değil mi? Bizim gençlerimiz dağa çıkartan bu HDP değil mi? PKK'yı terör olarak tanımayan bu HDP değil mi? 6-8 Ekim olaylarına çağıran bu HDP değil mi? 'Apo'yu özgür bırakacağız' diyen bu HDP değil mi? 'Tükürüğümüzde boğarız sizi' diyen HDP istediğini söylesin, millet burada. Asla yanlış yapmalarına bu millet izin vermeyecek, göreceksiniz."