https://sputniknews.com.tr/20230416/ak-parti-istanbul-genclik-kollari-kan-bagisi-kampanyasi-baslatti-1069734027.html

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kan bağışı kampanyası başlattı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kan bağışı kampanyası başlattı

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Çekerek, Çekmeköy'deki Kızılay Kan Bağış Noktası'nda kan bağışında bulunarak, tüm İstanbul'da Kızılay'a kan... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T02:49+0300

2023-04-16T02:49+0300

2023-04-16T02:51+0300

türkiye

ak parti

kan

kan bağışı

kızılay

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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Kızılay'a kan bağışı için kampanya başlattı.Beraberindeki partililerle Çekmeköy Madenler Meydanı'ndaki Kızılay kan bağışı noktasına gelen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Çekerek, Kızılay'ın ülke genelinde ulusal kan stoklarının kritik seviyelere indiğini açıklaması üzerine harekete geçtiklerini ifade etti.Çekerek, "Acil şifa bekleyen hastalarımızın yetersiz kan stoklarından olumsuz etkilenmelerine tabii ki biz de AK Genç İstanbul ailesi olarak seyirci kalamayız. Bugün başkaları için acil olan kan ihtiyacının, yarın bizim veya yakınlarımız için acil olma ihtimali çok yüksektir" dedi.Toplumsal duyarlılığa ve dayanışmaya katkı sağlamak için her zaman ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Çekerek, şöyle konuştu:Açıklamanın ardından Çekerek ve teşkilat üyeleri kan bağışında bulundu.

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