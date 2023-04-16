https://sputniknews.com.tr/20230416/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-bu-cografyada-ayakta-durabilmek-icin-guclu-olmak-zorundayiz-1069733640.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmak zorundayız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmak zorundayız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız, diri olmak zorundayız. Hep... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T02:26+0300

2023-04-16T02:26+0300

2023-04-16T02:32+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

numan kurtulmuş

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Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyetle Zeytinburnulularla bir araya geldi.Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, Budagov başkanlığındaki heyetin ziyaretinin kendilerine güç verdiğini söyledi.'Bu seçim aslında Türkiye'nin hangi istikamete gideceğinin tayin ve tespit edilmesidir'Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin dostları ve mazlum milletler için de önemli olduğunu vurguladı.Seçimlerin Türkiye karşıtları için de önemli olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:Seçimlere bir aydan daha az bir zaman kaldığını anımsatan Kurtulmuş, vatandaşlardan yapılan hizmet ve eserleri çevrelerine anlatmalarını istedi.Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve Cumhur İttifakı’nın da Meclis'te büyük çoğunluğu elde etmesiyle hedef ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını kaydetti.'Hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz'Türkiye'nin nereye gideceğini bilmeden, esen rüzgarlara kapılan bir ülke olarak ayakta durmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız, diri olmak zorundayız. Hep birlikte Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.Tahir Budagov ise Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet, tek millet olduğunu ifade ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in selamlarını getirdiğini söyledi.Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkinin Karabağ zaferi ile çok daha ileriye gittiğini belirten Budagov, "Yaşasın Cumhur İttifakı, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan." dedi.Programa, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi'nden bazı milletvekillerinin yanı sıra Zeytinburnu'nda yaşayan Azerbaycan kökenli vatandaşlar ve Zeytinburnulular katıldı.

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ak parti, numan kurtulmuş