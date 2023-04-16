Adana'da acılı şalgamdan dondurma: 'Önce garipsiyorlar ama tadına bakan çok beğeniyor'

© İHAKebabın başkenti Adana'da şalgam, sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Adanalılar başta kebap olmak üzere birçok yemeğin yanında şalgam tüketiyor.
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© İHA
Kebabın başkenti Adana'da şalgam, sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Adanalılar başta kebap olmak üzere birçok yemeğin yanında şalgam tüketiyor.
© İHA3 kuşak dondurmacı olan bir aileden gelen 56 yaşındaki Erhan Osmanoğlu, onlarca meyve ve aromada dondurma üretimi yapıyor. Osmanoğlu, süt, şeker ve salebi karıştırarak ürettiği dondurmayı bu kez de acılı şalgam ile harmanladı.
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© İHA
3 kuşak dondurmacı olan bir aileden gelen 56 yaşındaki Erhan Osmanoğlu, onlarca meyve ve aromada dondurma üretimi yapıyor. Osmanoğlu, süt, şeker ve salebi karıştırarak ürettiği dondurmayı bu kez de acılı şalgam ile harmanladı.
© İHAAcılı şalgamlı dondurma, tadı ve görselliğiyle hem gözleri hem damakları şenlendiriyor. Topu 20 liradan satılan dondurma, Adanalılar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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© İHA
Acılı şalgamlı dondurma, tadı ve görselliğiyle hem gözleri hem damakları şenlendiriyor. Topu 20 liradan satılan dondurma, Adanalılar tarafından yoğun ilgi görüyor.
© İHADondurma yiyen bir genç, “Hiç yemediğim tarzda bir dondurma ve herkese tavsiye ederim. Çok güzeldi” diye konuştu. Dondurma yiyen genç kız ise tadının farklı olduğunu ancak çok beğendiğini söyledi.
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© İHA
Dondurma yiyen bir genç, “Hiç yemediğim tarzda bir dondurma ve herkese tavsiye ederim. Çok güzeldi” diye konuştu. Dondurma yiyen genç kız ise tadının farklı olduğunu ancak çok beğendiğini söyledi.
© İHAErhan Osmanoğlu, “44 değişik çeşit dondurmamız var. Adana'nın milli içeceği şalgam olduğu için bunu dondurma haline getirmeyi düşündük. Acıyla tatlıyı sentezledik. İnanılmaz bir tat çıktı ortaya. Dondurma inanılmaz bir beğeni alıyor. Bu Türkiye ve dünyada ilk. Müşteriler ilk olarak garipsiyorlar ama tadına bakanlar çok beğeniyor. Yoğun bir şekilde acılı şalgamlı dondurma satıyoruz” ifadelerini kullandı.
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© İHA
Erhan Osmanoğlu, “44 değişik çeşit dondurmamız var. Adana'nın milli içeceği şalgam olduğu için bunu dondurma haline getirmeyi düşündük. Acıyla tatlıyı sentezledik. İnanılmaz bir tat çıktı ortaya. Dondurma inanılmaz bir beğeni alıyor. Bu Türkiye ve dünyada ilk. Müşteriler ilk olarak garipsiyorlar ama tadına bakanlar çok beğeniyor. Yoğun bir şekilde acılı şalgamlı dondurma satıyoruz” ifadelerini kullandı.