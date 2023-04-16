Adana'da acılı şalgamdan dondurma: 'Önce garipsiyorlar ama tadına bakan çok beğeniyor'

© İHA Erhan Osmanoğlu, “44 değişik çeşit dondurmamız var. Adana'nın milli içeceği şalgam olduğu için bunu dondurma haline getirmeyi düşündük. Acıyla tatlıyı sentezledik. İnanılmaz bir tat çıktı ortaya. Dondurma inanılmaz bir beğeni alıyor. Bu Türkiye ve dünyada ilk. Müşteriler ilk olarak garipsiyorlar ama tadına bakanlar çok beğeniyor. Yoğun bir şekilde acılı şalgamlı dondurma satıyoruz” ifadelerini kullandı.