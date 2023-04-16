https://sputniknews.com.tr/20230416/abdli-eski-istihbarat-subayi-pentagon-artyomovsk-catismasinin-kilit-onemini-kasten-gizliyor-1069732286.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Pentagon, Artyomovsk çatışmasının kilit önemini kasten gizliyor
ABD’li eski istihbarat subayı: Pentagon, Artyomovsk çatışmasının kilit önemini kasten gizliyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Pentagon Şefi Lloyd Austin'in Artyomovsk çatışmasının kilit önemini kasten dile... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T01:17+0300
2023-04-16T01:17+0300
2023-04-16T01:19+0300
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scott ritter
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, gazeteci Stephen Gardner’e demecinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Artyomovsk kenti için uzun süredir devam eden çatışmanın kilit önemini kasten dile getirmediğini söyledi.Ritter, “Lloyd Austin gerçeği biliyor, o aptal biri değil. Danışmanları, bir ordunun muharebeye hazır personelinin yüzde 30'unu tek bir çatışmaya yolluyorsa bunun belirleyici bir muharebe, belki de bu ihtilafın en önemli muharebesi olduğunu anlayan birinci sınıf askeri profesyonellerdir” diye konuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda dünya toplumunun Kiev'i Rusya ile uzlaşmaya zorlamaya başlayacağını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile hemfikir olan Ritter, “Bu muharebe, Lloyd Austin'in açıkça kabul edebildiğinden çok daha kapsamlı” ifadelerini kullandı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen ay şiddetli çatışmaların devam ettiği Artyomovsk’un stratejikten çok sembolik bir öneme sahip olduğunu söylemişti. Aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, savunma operasyonunun devam etmesinden ve yerleşimdeki mevzilerin daha da güçlendirilmesinden yana olduğunu ifade etmişti.
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abd, abd, abd ordusu, deniz, pentagon, scott ritter, lloyd austin, artyomovsk
ABD’li eski istihbarat subayı: Pentagon, Artyomovsk çatışmasının kilit önemini kasten gizliyor
01:17 16.04.2023 (güncellendi: 01:19 16.04.2023) Abone ol
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Pentagon Şefi Lloyd Austin'in Artyomovsk çatışmasının kilit önemini kasten dile getirmediğini belirtti.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, gazeteci Stephen Gardner’e demecinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Artyomovsk kenti için uzun süredir devam eden çatışmanın kilit önemini kasten dile getirmediğini söyledi.
Ritter, “Lloyd Austin gerçeği biliyor, o aptal biri değil. Danışmanları, bir ordunun muharebeye hazır personelinin yüzde 30'unu tek bir çatışmaya yolluyorsa bunun belirleyici bir muharebe, belki de bu ihtilafın en önemli muharebesi olduğunu anlayan birinci sınıf askeri profesyonellerdir” diye konuştu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda dünya toplumunun Kiev'i Rusya ile uzlaşmaya zorlamaya başlayacağını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile hemfikir olan Ritter, “Bu muharebe, Lloyd Austin'in açıkça kabul edebildiğinden çok daha kapsamlı” ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen ay şiddetli çatışmaların devam ettiği Artyomovsk’un stratejikten çok sembolik bir öneme sahip olduğunu söylemişti. Aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, savunma operasyonunun devam etmesinden ve yerleşimdeki mevzilerin daha da güçlendirilmesinden yana olduğunu ifade etmişti.