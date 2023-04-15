https://sputniknews.com.tr/20230415/zelenskiyden-rusya-ve-belarustan-sirket-ve-kisilere-yaptirim-1069722652.html
Zelenskiy’den Rusya ve Belarus’tan şirket ve kişilere yaptırım
Zelenskiy’den Rusya ve Belarus’tan şirket ve kişilere yaptırım
Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ve Belarus’tan 438 kişiye ve 254 işletmeye yaptırım uyguladı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T18:54+0300
2023-04-15T18:54+0300
2023-04-15T18:54+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
yaptırım
ukrayna
rusya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Belarus’tan kişi ve işletmelere karşı yaptırımları uygulamaya koydu, ilgili kararnameler Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın sitesinde yayınlandı.Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) girişimi ile uygulamaya konulan yaptırımlar Rusya ve Belarus’tan 438 kişiyi ve 254 işletmeyi kapsadı.228/2023 sayılı, ‘Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlere (yaptırımlara) tabi kişiler’ adlı belgeye göre, listelere Rusya ve Belarus’tan 87 kişi dahil edildi. Bunların arasında olimpiyat oyunlarında artistik patinaj dalında gümüş madalya kazanan İlya Averbuh ve CSKA Futbol Kulübü kalecisi İgor Akinfeyev gibi tanınmış isimler de yer alıyor. Listeye Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalçuk da dahil edildi.227/2023 sayılı ikinci bir kararnameyle de Rusya'nın savunma sanayii ve güvenliği ile bağlantılı 254 kurum ve işletmeye, ayrıca 351 kişiye yaptırım uygulandı.Zelenskiy ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği (AB), ABD ve diğer ülkelerin yetkili makamlarını bilgilendirmesi ve onların da benzer kısıtlayıcı önlemleri uygulamaları için konuyu gündeme getirmesi talimatını verdi.
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vladimir zelenskiy, yaptırım, ukrayna, rusya
vladimir zelenskiy, yaptırım, ukrayna, rusya
Zelenskiy’den Rusya ve Belarus’tan şirket ve kişilere yaptırım
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ve Belarus’tan 438 kişiye ve 254 işletmeye yaptırım uyguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Belarus’tan kişi ve işletmelere karşı yaptırımları uygulamaya koydu, ilgili kararnameler Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın sitesinde yayınlandı.
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) girişimi ile uygulamaya konulan yaptırımlar Rusya ve Belarus’tan 438 kişiyi ve 254 işletmeyi kapsadı.
228/2023 sayılı, ‘Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlere (yaptırımlara) tabi kişiler’ adlı belgeye göre, listelere Rusya ve Belarus’tan 87 kişi dahil edildi. Bunların arasında olimpiyat oyunlarında artistik patinaj dalında gümüş madalya kazanan İlya Averbuh ve CSKA Futbol Kulübü kalecisi İgor Akinfeyev gibi tanınmış isimler de yer alıyor. Listeye Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalçuk da dahil edildi.
227/2023 sayılı ikinci bir kararnameyle de Rusya'nın savunma sanayii ve güvenliği ile bağlantılı 254 kurum ve işletmeye, ayrıca 351 kişiye yaptırım uygulandı.
Zelenskiy ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği (AB), ABD ve diğer ülkelerin yetkili makamlarını bilgilendirmesi ve onların da benzer kısıtlayıcı önlemleri uygulamaları için konuyu gündeme getirmesi talimatını verdi.