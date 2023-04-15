https://sputniknews.com.tr/20230415/taksimdeki-ataturk-kultur-merkezinde-yangin-cok-sayida-itfaiye-araci-sevk-edildi-1069713469.html

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın: Çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın: Çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi

Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde dış cephe izolasyonu çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi AKM’ye sevk edilirken, yangın... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T14:10+0300

2023-04-15T14:10+0300

2023-04-15T14:10+0300

türkiye

türkiye

istanbul

akm

atatürk kültür merkezi (akm)

yangın

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Beyoğlu’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephesinde yapılan çalışmalar esnasında bir anda izolasyon malzemesi alev aldı. Dumanların yükselmesi sonrası çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın söndürüldü.

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türkiye, istanbul, akm, atatürk kültür merkezi (akm), yangın