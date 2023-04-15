https://sputniknews.com.tr/20230415/taksimdeki-ataturk-kultur-merkezinde-yangin-cok-sayida-itfaiye-araci-sevk-edildi-1069713469.html
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın: Çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın: Çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi
Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde dış cephe izolasyonu çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi AKM’ye sevk edilirken, yangın... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T14:10+0300
2023-04-15T14:10+0300
2023-04-15T14:10+0300
türkiye
türkiye
istanbul
akm
atatürk kültür merkezi (akm)
yangın
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Beyoğlu’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephesinde yapılan çalışmalar esnasında bir anda izolasyon malzemesi alev aldı. Dumanların yükselmesi sonrası çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın söndürüldü.
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türkiye, istanbul, akm, atatürk kültür merkezi (akm), yangın
türkiye, istanbul, akm, atatürk kültür merkezi (akm), yangın
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın: Çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi
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Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde dış cephe izolasyonu çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi AKM’ye sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Beyoğlu’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephesinde yapılan çalışmalar esnasında bir anda izolasyon malzemesi alev aldı.
Dumanların yükselmesi sonrası çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın söndürüldü.