https://sputniknews.com.tr/20230415/sinan-ogandan-muharrem-inceye-secim-guvenligi-ziyareti-1069718863.html

Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'seçim güvenliği' ziyareti

Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'seçim güvenliği' ziyareti

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T17:09+0300

2023-04-15T17:09+0300

2023-04-15T17:09+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

sinan oğan

muharrem ince

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Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.Memleket Partisi Genel Merkezi'nde, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Oğan ve İnce açıklamalarda bulundu.Seçim güvenliği konusunda randevuyu kabul eden İnce'ye teşekkür eden Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da randevu talebinde bulunacaklarını bildirdi.Son 5 senede 3,5 milyon seçmenin kayda girmesi gerekirken 4 milyon 800 küsur seçmenin olduğunu ileri süren Oğan, "Deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geriye kalan vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağı, nasıl oy kullanacağı muammadır." diye konuştu.Depremlerde hayatını kaybedenlerin kayıtlardan düşürülüp düşürülmediği noktasında endişe taşıdığını belirten Oğan, Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz oyla ilgili açıklamasının kafa karıştırıcı olduğunu dile getirdi.Seçim güvenliği noktasında işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıklayan Oğan, "Bizler cumhurbaşkanı adayları olarak konuşmayı, birbirimizle diyalog kurmayı sağlayabilmeliyiz. Seçim ve sandık güvenliği dolayısıyla bunun da kapısını araladığımız kanaatindeyim." dedi.'Yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım'Muharrem İnce de Oğan'ın seçim güvenliği noktasındaki kaygılarına katıldığını söyledi.Seçmen listeleri noktasında aylarca muhalefet partilerine çağrı yaptıklarını bildiren İnce, şöyle devam etti:İnce, seçim güvenliği konusunda işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230411/sinan-ogan-ve-umit-ozdag-metrobuste-secim-brosuru-dagitti-1069541391.html

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