https://sputniknews.com.tr/20230415/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1069715455.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin Donetsk yönünde 300’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini bildirdi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T15:08+0300

2023-04-15T15:08+0300

2023-04-15T15:08+0300

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ukrayna krizi

igor konaşenkov

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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Donetsk yönünde 315, Krasnıy Liman yönünde ise 60'tan fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini belirtti.Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 5 füzeyi önlediğini, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 81. Hava Araçları Tugayı'nın Donets Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) yakıt ve yağ deposunu imha ettiğini söyledi.Donetsk yönünde son bir günde 315'ten fazla Ukraynalı asker ve yabancı paralı militanın öldürüldüğü belirten Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk yönünde 40, Güney Donetsk ve Zaporojya yönlerinde 30’dan fazla kayıp verdiğini kaydetti.Rus komutan ayrıca, Rus birliklerinin Herson yönünde Ukraynalı 15 asker ve 3 adet kundağı motorlu Gvozdika obüsünü imha ettiği bilgisini paylaştı.

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, himars, himars roket sistemi, donetsk halk cumhuriyeti