https://sputniknews.com.tr/20230415/rusya-bmden-paralimpik-sporcularina-yonelik-ayrimciligin-onlenmesini-talep-etti-1069719264.html
Rusya, BM'den paralimpik sporcularına yönelik ayrımcılığın önlenmesini talep etti
Rusya, BM'den paralimpik sporcularına yönelik ayrımcılığın önlenmesini talep etti
Rusya Paralimpik Komitesi (RPC), Birleşmiş Milletler’den (BM) Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) engelli Rus sporculara milliyet temelinde ayrımcılığa... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T17:20+0300
2023-04-15T17:20+0300
2023-04-15T17:24+0300
dünya
rusya
paralimpik
bm
rus
engelli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_28a58ad025c24b35e8c064aeec00bb76.jpg
Rusya, Birleşmiş Milletler'den paralimpik sporcularına yönelik ayrımcılığın engellenmesi talebinde bulundu.Mektupta, “IPC bugüne kadar RPC'nin IPC Tüzüğü hükümleri kapsamındaki herhangi bir üyelik yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair kanıt sunmadı, IPC’nin bu konudaki tüm iddiaları tamamen asılsızdır ve/veya RPC'nin eylemlerini ilgilendirmiyor” ifadelerine yer verildi.Mektupta ayrıca IPC'nin eylemleriyle diğer hususların yanı sıra BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini, ayrıca engelli kişilere herhangi bir esas üzerinden ayrımcılığa karşı eşit ve etkili yasal korumayı garanti eden BM engelli kişilerin haklarına dair sözleşmesinin ana ilkesini kaba bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.Söz konusu açık mektubun ayrıca UNESCO, Dünya Engelliler Birliği, Uluslararası Engelliler Örgütü, Uluslararası Engelliler ve Kalkınma Konsorsiyumu ve IPC'ye de gönderildiği ifade edildi.IPC Mart 2022’de Ukrayna’daki durum nedeniyle Rus sporcuların 2022 Pekin Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmalarına izin vermeme kararı alındığını açıklamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/03/1061912088_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e30fc86e1290725f0d9bb86b9f7bb57f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, paralimpik, bm, rus, engelli
rusya, paralimpik, bm, rus, engelli
Rusya, BM'den paralimpik sporcularına yönelik ayrımcılığın önlenmesini talep etti
17:20 15.04.2023 (güncellendi: 17:24 15.04.2023) Abone ol
Rusya Paralimpik Komitesi (RPC), Birleşmiş Milletler’den (BM) Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) engelli Rus sporculara milliyet temelinde ayrımcılığa izin vermemesini istemesini talep etti.
Rusya, Birleşmiş Milletler'den paralimpik sporcularına yönelik ayrımcılığın engellenmesi talebinde bulundu.
Mektupta, “IPC bugüne kadar RPC'nin IPC Tüzüğü hükümleri kapsamındaki herhangi bir üyelik yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair kanıt sunmadı, IPC’nin bu konudaki tüm iddiaları tamamen asılsızdır ve/veya RPC'nin eylemlerini ilgilendirmiyor” ifadelerine yer verildi.
Mektupta ayrıca IPC'nin eylemleriyle diğer hususların yanı sıra BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini, ayrıca engelli kişilere herhangi bir esas üzerinden ayrımcılığa karşı eşit ve etkili yasal korumayı garanti eden BM engelli kişilerin haklarına dair sözleşmesinin ana ilkesini kaba bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.
Söz konusu açık mektubun ayrıca UNESCO, Dünya Engelliler Birliği, Uluslararası Engelliler Örgütü, Uluslararası Engelliler ve Kalkınma Konsorsiyumu ve IPC'ye de gönderildiği ifade edildi.
IPC Mart 2022’de Ukrayna’daki durum nedeniyle Rus sporcuların 2022 Pekin Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmalarına izin vermeme kararı alındığını açıklamıştı.