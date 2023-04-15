https://sputniknews.com.tr/20230415/rus-gucleri-artyomovskun-iki-bolgesini-daha-ele-gecirdi-1069713807.html

Rus güçleri Artyomovsk'un iki bölgesini daha ele geçirdi

Rus güçleri Artyomovsk'un iki bölgesini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Artyomovsk'tan geri çekilen Ukrayna birliklerinin kasıtlı olarak konut binalarını tahrip ettiğini belirtti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T14:28+0300

2023-04-15T14:28+0300

2023-04-15T14:28+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov düzenlediği günlük basın toplantısında, Artyomovsk'tan geri çekilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin kasıtlı olarak konut binalarını tahrip ettiğini söyledi. Konaşenkov, Rus saldırı birliklerinin Artyomovsk'un (Ukraynaca adı Bahmut) kuzey ve güney eteklerinde iki bölgeyi daha ele geçirdiği bilgisini paylaştı.Ukrayna birliklerinin Rus güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için kasıtlı olarak konut binalarını ateşe verdiği ve altyapıyı tahrip ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, buna rağmen hava indirme birliklerinin düşmanı kanatlarda sıkıştırdığını ve taaruz birliklerinin kenti ele geçirmeye yönelik eylemlerine destek verdiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230415/eski-abd-istihbarat-subayi-washingtonun-sizan-gizli-belgelere-iliskin-aciklamasi-suphe-uyandiriyor-1069708769.html

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