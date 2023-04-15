https://sputniknews.com.tr/20230415/rus-gucleri-artyomovskun-iki-bolgesini-daha-ele-gecirdi-1069713807.html
Rus güçleri Artyomovsk'un iki bölgesini daha ele geçirdi
Rus güçleri Artyomovsk'un iki bölgesini daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Artyomovsk'tan geri çekilen Ukrayna birliklerinin kasıtlı olarak konut binalarını tahrip ettiğini belirtti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T14:28+0300
2023-04-15T14:28+0300
2023-04-15T14:28+0300
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ukrayna krizi
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov düzenlediği günlük basın toplantısında, Artyomovsk'tan geri çekilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin kasıtlı olarak konut binalarını tahrip ettiğini söyledi. Konaşenkov, Rus saldırı birliklerinin Artyomovsk'un (Ukraynaca adı Bahmut) kuzey ve güney eteklerinde iki bölgeyi daha ele geçirdiği bilgisini paylaştı.Ukrayna birliklerinin Rus güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için kasıtlı olarak konut binalarını ateşe verdiği ve altyapıyı tahrip ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, buna rağmen hava indirme birliklerinin düşmanı kanatlarda sıkıştırdığını ve taaruz birliklerinin kenti ele geçirmeye yönelik eylemlerine destek verdiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230415/eski-abd-istihbarat-subayi-washingtonun-sizan-gizli-belgelere-iliskin-aciklamasi-suphe-uyandiriyor-1069708769.html
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Rus güçleri Artyomovsk'un iki bölgesini daha ele geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Artyomovsk'tan geri çekilen Ukrayna birliklerinin kasıtlı olarak konut binalarını tahrip ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov düzenlediği günlük basın toplantısında, Artyomovsk'tan geri çekilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin kasıtlı olarak konut binalarını tahrip ettiğini söyledi. Konaşenkov, Rus saldırı birliklerinin Artyomovsk'un (Ukraynaca adı Bahmut) kuzey ve güney eteklerinde iki bölgeyi daha ele geçirdiği bilgisini paylaştı.
Ukrayna birliklerinin Rus güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için kasıtlı olarak konut binalarını ateşe verdiği ve altyapıyı tahrip ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, buna rağmen hava indirme birliklerinin düşmanı kanatlarda sıkıştırdığını ve taaruz birliklerinin kenti ele geçirmeye yönelik eylemlerine destek verdiğini kaydetti.