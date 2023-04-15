https://sputniknews.com.tr/20230415/nagehan-alci-kizilcik-serbetinin-yerine-islamofobi-belgeseli-koymak-skandal-1069713776.html

Nagehan Alçı: Kızılcık Şerbeti'nin yerine 'İslamofobi' belgeseli koymak skandal

Nagehan Alçı: Kızılcık Şerbeti'nin yerine 'İslamofobi' belgeseli koymak skandal

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisi için Show TV'ye "zulüm" yaptığını belirterek, "Korkunç bir operasyon bu. Fakat hiç... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T14:32+0300

2023-04-15T14:32+0300

2023-04-15T14:32+0300

türkiye

nagehan alçı

kızılcık şerbeti

dizi

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Alçı yazısında, "Bu dizinin yerine kasten "İslamofobi" belgeseli koymak tam bir skandal. Sanki Kızılcık Şerbeti İslamofobik bir dizi gibi" ifadelerini kullandı.Alçı, şunları kaydetti:"Ben bu haksızlığı ve adaletsizliği reddediyorum.Seküler yaşam tarzına sahip bir insan olarak bu ülkede yaşayan dindarlara zorbalık ve baskı yapılmasın diye senelerdir mücadele eden bir gazeteciyim. Bu yüzden bir kesimden işitmediğim hakaret kalmadı. Bana olan laikçi nefretin kaynağı budur.Hayatımda en çok karşılaştığım sorulardan biri, "Madem bu kadar başörtülüleri, türbanlıları savunuyorsun o zaman sen neden türban takmıyorsun, sen de onlar gibi kapan, neden kapanmıyorsun böyle açık geziyorsun da o başı bağlıları savunup duruyorsun?" oldu.Senelerce bu bağnaz laikçi kesime "Ben seküler bir insanım ama dindarların hakları ve özgürlükleri için de kendimin hakları gibi sonuna kadar mücadele ederim" ahlakını yani liberal-demokrat olmayı anlatamadık"

türkiye

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nagehan alçı, kızılcık şerbeti, dizi