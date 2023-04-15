https://sputniknews.com.tr/20230415/muharrem-ince-bizim-cizgimiz-ne-cumhur-ne-millet-tek-yol-memleket-1069701286.html

Muharrem İnce: Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet, tek yol memleket

Muharrem İnce: Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet, tek yol memleket

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet, tek yol memleket" dedi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T00:42+0300

2023-04-15T00:42+0300

2023-04-15T01:01+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

fetö

seçim

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir restoranda düzenlenen partisinin milletvekili aday tanıtım programında, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin sandık başına gideceğini anımsatarak, kendisinin yıllardır milletvekili adayı, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ama ilk kez bu seçimde bu kadar iftira, yalan haber ve yanlış belgenin çıktığını söyledi.'Ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor'Eşinin 10 milyon dolarlık cipi olduğunun iddia edildiğini vurgulayan İnce, "Biri çıkıyor, 'Muharrem İnce'nin eşinin cipi 10 milyon dolar' diyor, ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra birisi çıkıyor, '10 milyon dolar aldı' diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı da konuşmuyorlar. Zirve de yüksek. Biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam, 2006 model arabayla mı gezer?" diye konuştu.İnce, FETÖ'cülerin kendisi hakkında her gün bir sahte belge ürettiğini iddia ederek, "Bizim eski arkadaşlar da bunların peşine takılıyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'ye huzuru, hakkaniyeti, hukuku, adaleti, aklı ve bilimi getireceklerinin altını çizen İnce, şunları kaydetti:'Biz üçüncü bir yoluz, biz yeni bir seçeneğiz'İktidara ve CHP'ye eleştirilerde bulunan İnce, "Biz üçüncü bir yoluz, biz yeni bir seçeneğiz, ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz, göbekten gidiyoruz" dedi.Program, milletvekili adayları Erkan Armutçu, Yasin Bahçekapılı, Murat Yıldız, Ahmet Üçüncü, Doğan Emirzeoğlu ve Utku Arslan'ın tanıtılmasının ardından tamamlandı.Şehir merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İnce, vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi, kemençe eşliğinde bir süre horon oynadı, dans etti.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fetö, seçim