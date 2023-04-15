https://sputniknews.com.tr/20230415/msb-tcg-anadolu-gemisi-vatandasin-ziyaretine-acilacak-1069723069.html

MSB: TCG Anadolu gemisi vatandaşın ziyaretine açılacak

MSB: TCG Anadolu gemisi vatandaşın ziyaretine açılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu gemisinin İstanbul'da ziyarete açılacağı bilgisini paylaştı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T19:26+0300

2023-04-15T19:26+0300

2023-04-15T19:26+0300

türkiye

tcg anadolu gemisi

milli savunma bakanlığı (msb)

ziyaretçi

ziyaret

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek gemi, 17 Nisan'da 13.00-18.00, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

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tcg anadolu gemisi, milli savunma bakanlığı (msb), ziyaretçi, ziyaret