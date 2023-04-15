https://sputniknews.com.tr/20230415/misir-turk-vatandaslarina-kapida-vize-alma-uygulamasi-baslatti-1069728605.html

Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, konuya ilişkin açıklamada bulundu. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T23:11+0300

2023-04-15T23:11+0300

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türkiye

mısır

türkiye-mısır ilişkileri

türkiye

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Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu. Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230414/misir-disisleri-bakani-sukri-misir-ile-turkiye-iyi-iliski-sergiliyor-1069691774.html

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