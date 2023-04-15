https://sputniknews.com.tr/20230415/misir-turk-vatandaslarina-kapida-vize-alma-uygulamasi-baslatti-1069728605.html
Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı
Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, konuya ilişkin açıklamada bulundu. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T23:11+0300
2023-04-15T23:11+0300
2023-04-15T23:13+0300
türkiye
mısır
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Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu. Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230414/misir-disisleri-bakani-sukri-misir-ile-turkiye-iyi-iliski-sergiliyor-1069691774.html
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mısır, türkiye-mısır ilişkileri, türkiye
mısır, türkiye-mısır ilişkileri, türkiye
Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı
23:11 15.04.2023 (güncellendi: 23:13 15.04.2023) Abone ol
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.