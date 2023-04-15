https://sputniknews.com.tr/20230415/milli-sporcu-adem-asil-avrupa-sampiyonu-oldu-1069716507.html

Milli Sporcu Adem Asil Avrupa Şampiyonu oldu

Milli Sporcu Adem Asil Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonu, milli sporcu Adem Asil'in Avrupa Şampiyonu olduğunu duyurdu. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T15:58+0300

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adem asil

yaşam

türkiye cimnastik federasyonu

altın madalya

antalya

türkiye

şampiyon

avrupa

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11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Adem Asil, halka finalinde 14.933 puanla birinci olarak altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Asil, 14 Nisan'da oynanan Adem Asil, bireyselde genel tasnifte de Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir ilki başarmıştı.Türkiye Cimnastik Federasyonu ise sosyal medyada yaptığı bu paylaşımla Asil'in halkadaki şampiyonluğunu da kutladı:

https://sputniknews.com.tr/20230415/bir-efsanenin-sonu-dunyanin-en-kalabalik-ulkesi-degisti-1069716020.html

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adem asil, türkiye cimnastik federasyonu, altın madalya, antalya, türkiye, şampiyon, avrupa