https://sputniknews.com.tr/20230415/milli-sporcu-adem-asil-avrupa-sampiyonu-oldu-1069716507.html
Milli Sporcu Adem Asil Avrupa Şampiyonu oldu
Milli Sporcu Adem Asil Avrupa Şampiyonu oldu
Türkiye Cimnastik Federasyonu, milli sporcu Adem Asil'in Avrupa Şampiyonu olduğunu duyurdu. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T15:58+0300
2023-04-15T15:58+0300
2023-04-15T16:14+0300
adem asil
yaşam
türkiye cimnastik federasyonu
altın madalya
antalya
türkiye
şampiyon
avrupa
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11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Adem Asil, halka finalinde 14.933 puanla birinci olarak altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Asil, 14 Nisan'da oynanan Adem Asil, bireyselde genel tasnifte de Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir ilki başarmıştı.Türkiye Cimnastik Federasyonu ise sosyal medyada yaptığı bu paylaşımla Asil'in halkadaki şampiyonluğunu da kutladı:
https://sputniknews.com.tr/20230415/bir-efsanenin-sonu-dunyanin-en-kalabalik-ulkesi-degisti-1069716020.html
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adem asil, türkiye cimnastik federasyonu, altın madalya, antalya, türkiye, şampiyon, avrupa
adem asil, türkiye cimnastik federasyonu, altın madalya, antalya, türkiye, şampiyon, avrupa
Milli Sporcu Adem Asil Avrupa Şampiyonu oldu
15:58 15.04.2023 (güncellendi: 16:14 15.04.2023) Abone ol
Türkiye Cimnastik Federasyonu, milli sporcu Adem Asil'in Avrupa Şampiyonu olduğunu duyurdu.
11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Adem Asil, halka finalinde 14.933 puanla birinci olarak altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Asil, 14 Nisan'da oynanan Adem Asil, bireyselde genel tasnifte de Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir ilki başarmıştı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu ise sosyal medyada yaptığı bu paylaşımla Asil'in halkadaki şampiyonluğunu da kutladı: