Meral Akşener’in danışmanı Hasan Sami Özvarinli AK Parti'ye katıldı

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Milli Savuna Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli'nin AK Parti'ye katıldığı açıklandı.Toplantıda konuşma yapan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Özhaseki 'yıllarca İYİ Parti'de siyaset yapmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığını yapmış ama gördüklerinden, yaşadıklarından sonra, 'Burada ben bir saniye bile duramam' diyerek ayrıldığını' belirttiği Hasan Sami Özvarinli'yi sahneye davet etti.Özvarinli, bugün burada olmaktan büyük bir şeref duyduğunu ifade ederek, evvela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bütün AK Parti mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.Hayatını Türk milletinin ve Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geldiği bu noktada, bugün buraya gelmekten şeref duyduğunu belirten Özvarinli, şunları söyledi:Burada gençler olduğunu, hatayı gördükleri yerden dönmenin mesuliyetinin bulunduğunu kaydeden Özvarinli, "Her insan doğruyu söyleyemez. Doğruyu söylemek, bir yandan cesaret ister. Ama her insan yanlışı gördüğü zaman oradan sırtını dönmeyi de bilmeli. Biz hem doğruyu söylüyoruz, hem sırtımızı dönüyoruz. Ama ne için, memlekete ihanet çukurunda hizmet etmemek için bugün buradayım. Sizlerle birlikteyim. Önümüzdeki 30 gün boyunca Türkiye kazan, ben bir kepçe, Allah'ın izniyle her yere gidip çalışacağım" diye konuştu.Özhaseki, AK Parti'ye katılan Özvarinli'ye rozet taktı.

