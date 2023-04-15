https://sputniknews.com.tr/20230415/kurum-istanbulda-5-yilda-5-bin-konutu-bile-donusturmekten-aciz-olan-hic-kimse-eserden-bahsedemez-1069725671.html

Kurum: İstanbul'da 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez

Kurum: İstanbul'da 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi olmayan, 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T21:53+0300

2023-04-15T21:53+0300

2023-04-15T21:56+0300

murat kurum

2023 türkiye seçimleri

istanbul

kentsel dönüşüm

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İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Murat Kurum, 'Pendik Orta Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tanıtımı' etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu yıl ramazanı buruk yaşadıklarını, depremler nedeniyle evlerini, ocaklarını yitirenler olduğunu ve bayramı evinde geçiremeyecek 100 binlerce kişinin bulunduğunu söyledi.Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 319 bini bir yılda olmak üzere toplamda 650 bin yeni konut yaparak, açılan yaraları saracaklarını ifade etti.Toplumları, medeniyetleri kaynaştıran İstanbul'a 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımlarıyla, hizmetleriyle ihya çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kurum, sözlerine şöyle devam etti:Esenler'de de 60 bin konutluk akıllı şehri inşa ettiklerini, 2 bin 200 konutun yapımını tamamladıklarını ve etaplar halinde konutların teslimini yapacaklarını aktaran Kurum, İstanbul genelindeki kentsel dönüşümle ilgili süreci anlattı.'Sabırla projelerin yapılması için bizlere destek oldunuz'Pendik'teki Orta ve Dumlupınar mahalleleriyle ilgili konuşan Kurum, "Ama sabırla hem belediyemizle hem buradaki muhtarlarımızla birlikte bu projelerin yapılması için bizlere destek oldunuz. Ve işte bugün de kentsel dönüşüm projesini 142 bin metrekarelik bir alan, o alanda yapacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Ve işte iki etapta bin 747 konut ve 281 dükkanımızın ihalelerini yaptık, sözleşmelerini imzaladık. Ve bugün de Orta ve Dumlupınar mahallelerimizdeki konutlarımızın inşa çalışmalarını sizlerin rızasıyla, destekleriyle, dualarıyla inşallah birazdan hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.Kurum, burada yine bir söz verdiklerini belirterek, ''İnşallah 1400 araçlık otoparkımızla, sosyal donatılarımızla birlikte konutlarımızı da bitirip 16 ay sonra sizlere teslim edeceğiz. Yine buraya geleceğiz ve o zaman da inşallah mahalledeki kardeşlerimizin evlerinde misafir olacağız. Onların hayır duasını alacağız. Büyük bir coşkuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte anahtarlarınızı teslim edeceğiz" dedi.Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorunlarının olduğunu hatırlatan Kurum, çözüm için Milli Emlak Genel Müdürlüğüyle çalışma yürüttüklerini ve mülkiyet sorunlarını tamamen çözeceklerini aktardı.Kurum, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Pendik'te 168 eserin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, ilçe için planlanan projeleri anlattı.Pendik'te afet riskini sonlandırana kadar dönüşüm çalışmalarına devam etmek istediklerinin altını çizen Kurum, şöyle konuştu:'Vatandaşımızın dönüşümdeki problemlerini tek tek ortadan kaldırdık'Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine de değinen Kurum, "Ertuğrul Gazi Mahallemizdeki plan ve kentsel dönüşüm projemizi de inşallah başlatıyoruz. Burada toplamda 4 bin 500 gecekondumuzun yer aldığı mahallemizde hem rezerv alan ilanı yaptık hem de buranın imar planlarını onayladık ve vatandaşımızın dönüşümdeki problemlerini tek tek ortadan kaldırdık." dedi.Kurum, Güzelyalı sahiline Millet Bahçesi kazandıracaklarını aktararak, yaklaşık 120 bin vatandaşın bu bahçeden istifade edeceğini dile getirdi.'Eserlerimizi sözümüzün önüne geçirdik'21 yıldır, aziz milletin önüne çıkarılan bütün engelleri bahane üretmeden kaldırdıklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:Bakan Kurum ve beraberindekilerin butona basmasıyla Orta ve Dumlupınar mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşümün temeli atıldı.

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