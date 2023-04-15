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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230415/kurum-istanbulda-5-yilda-5-bin-konutu-bile-donusturmekten-aciz-olan-hic-kimse-eserden-bahsedemez-1069725671.html
Kurum: İstanbul'da 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez
Kurum: İstanbul'da 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi olmayan, 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T21:53+0300
2023-04-15T21:56+0300
murat kurum
2023 türkiye seçimleri
istanbul
kentsel dönüşüm
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İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Murat Kurum, 'Pendik Orta Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tanıtımı' etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu yıl ramazanı buruk yaşadıklarını, depremler nedeniyle evlerini, ocaklarını yitirenler olduğunu ve bayramı evinde geçiremeyecek 100 binlerce kişinin bulunduğunu söyledi.Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 319 bini bir yılda olmak üzere toplamda 650 bin yeni konut yaparak, açılan yaraları saracaklarını ifade etti.Toplumları, medeniyetleri kaynaştıran İstanbul'a 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımlarıyla, hizmetleriyle ihya çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kurum, sözlerine şöyle devam etti:Esenler'de de 60 bin konutluk akıllı şehri inşa ettiklerini, 2 bin 200 konutun yapımını tamamladıklarını ve etaplar halinde konutların teslimini yapacaklarını aktaran Kurum, İstanbul genelindeki kentsel dönüşümle ilgili süreci anlattı.'Sabırla projelerin yapılması için bizlere destek oldunuz'Pendik'teki Orta ve Dumlupınar mahalleleriyle ilgili konuşan Kurum, "Ama sabırla hem belediyemizle hem buradaki muhtarlarımızla birlikte bu projelerin yapılması için bizlere destek oldunuz. Ve işte bugün de kentsel dönüşüm projesini 142 bin metrekarelik bir alan, o alanda yapacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Ve işte iki etapta bin 747 konut ve 281 dükkanımızın ihalelerini yaptık, sözleşmelerini imzaladık. Ve bugün de Orta ve Dumlupınar mahallelerimizdeki konutlarımızın inşa çalışmalarını sizlerin rızasıyla, destekleriyle, dualarıyla inşallah birazdan hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.Kurum, burada yine bir söz verdiklerini belirterek, ''İnşallah 1400 araçlık otoparkımızla, sosyal donatılarımızla birlikte konutlarımızı da bitirip 16 ay sonra sizlere teslim edeceğiz. Yine buraya geleceğiz ve o zaman da inşallah mahalledeki kardeşlerimizin evlerinde misafir olacağız. Onların hayır duasını alacağız. Büyük bir coşkuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte anahtarlarınızı teslim edeceğiz" dedi.Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorunlarının olduğunu hatırlatan Kurum, çözüm için Milli Emlak Genel Müdürlüğüyle çalışma yürüttüklerini ve mülkiyet sorunlarını tamamen çözeceklerini aktardı.Kurum, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Pendik'te 168 eserin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, ilçe için planlanan projeleri anlattı.Pendik'te afet riskini sonlandırana kadar dönüşüm çalışmalarına devam etmek istediklerinin altını çizen Kurum, şöyle konuştu:'Vatandaşımızın dönüşümdeki problemlerini tek tek ortadan kaldırdık'Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine de değinen Kurum, "Ertuğrul Gazi Mahallemizdeki plan ve kentsel dönüşüm projemizi de inşallah başlatıyoruz. Burada toplamda 4 bin 500 gecekondumuzun yer aldığı mahallemizde hem rezerv alan ilanı yaptık hem de buranın imar planlarını onayladık ve vatandaşımızın dönüşümdeki problemlerini tek tek ortadan kaldırdık." dedi.Kurum, Güzelyalı sahiline Millet Bahçesi kazandıracaklarını aktararak, yaklaşık 120 bin vatandaşın bu bahçeden istifade edeceğini dile getirdi.'Eserlerimizi sözümüzün önüne geçirdik'21 yıldır, aziz milletin önüne çıkarılan bütün engelleri bahane üretmeden kaldırdıklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:Bakan Kurum ve beraberindekilerin butona basmasıyla Orta ve Dumlupınar mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşümün temeli atıldı.
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murat kurum, istanbul, kentsel dönüşüm
murat kurum, istanbul, kentsel dönüşüm

Kurum: İstanbul'da 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez

21:53 15.04.2023 (güncellendi: 21:56 15.04.2023)
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi olmayan, 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez" dedi.
İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Murat Kurum, 'Pendik Orta Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tanıtımı' etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu yıl ramazanı buruk yaşadıklarını, depremler nedeniyle evlerini, ocaklarını yitirenler olduğunu ve bayramı evinde geçiremeyecek 100 binlerce kişinin bulunduğunu söyledi.
Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 319 bini bir yılda olmak üzere toplamda 650 bin yeni konut yaparak, açılan yaraları saracaklarını ifade etti.
Toplumları, medeniyetleri kaynaştıran İstanbul'a 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımlarıyla, hizmetleriyle ihya çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kurum, sözlerine şöyle devam etti:
"İnşaat çalışmaları yaptık ve sevdalısı olduğumuz bu aziz şehri dünyanın en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. İşte bugün de durmadan, yorulmadan, dinlenmeden 39 ilçemizin tamamında 93 bin konutumuzun dönüşümünü, büyük İstanbul dönüşümünü yine kararlılıkla sürdürüyoruz. Fikirtepe'de kangren haline dönmüş bir dönüşüm işimiz vardı. Gittik ve orada vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için bir irade ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gittik ve orada hızlı bir şekilde 15 bin konutun yeniden inşasına başladık. Ve inşallah pazartesi günü de ilk konutlarımızın anahtarlarını vermek suretiyle orada kardeşlerimizin bir nebze de olsa o sorunlarını, acılarını, problemlerini dindirebilecek bir adımı, bir iradeyi koymuş olduk."
Esenler'de de 60 bin konutluk akıllı şehri inşa ettiklerini, 2 bin 200 konutun yapımını tamamladıklarını ve etaplar halinde konutların teslimini yapacaklarını aktaran Kurum, İstanbul genelindeki kentsel dönüşümle ilgili süreci anlattı.

'Sabırla projelerin yapılması için bizlere destek oldunuz'

Pendik'teki Orta ve Dumlupınar mahalleleriyle ilgili konuşan Kurum, "Ama sabırla hem belediyemizle hem buradaki muhtarlarımızla birlikte bu projelerin yapılması için bizlere destek oldunuz. Ve işte bugün de kentsel dönüşüm projesini 142 bin metrekarelik bir alan, o alanda yapacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Ve işte iki etapta bin 747 konut ve 281 dükkanımızın ihalelerini yaptık, sözleşmelerini imzaladık. Ve bugün de Orta ve Dumlupınar mahallelerimizdeki konutlarımızın inşa çalışmalarını sizlerin rızasıyla, destekleriyle, dualarıyla inşallah birazdan hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kurum, burada yine bir söz verdiklerini belirterek, ''İnşallah 1400 araçlık otoparkımızla, sosyal donatılarımızla birlikte konutlarımızı da bitirip 16 ay sonra sizlere teslim edeceğiz. Yine buraya geleceğiz ve o zaman da inşallah mahalledeki kardeşlerimizin evlerinde misafir olacağız. Onların hayır duasını alacağız. Büyük bir coşkuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte anahtarlarınızı teslim edeceğiz" dedi.
Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorunlarının olduğunu hatırlatan Kurum, çözüm için Milli Emlak Genel Müdürlüğüyle çalışma yürüttüklerini ve mülkiyet sorunlarını tamamen çözeceklerini aktardı.
Kurum, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Pendik'te 168 eserin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, ilçe için planlanan projeleri anlattı.
Pendik'te afet riskini sonlandırana kadar dönüşüm çalışmalarına devam etmek istediklerinin altını çizen Kurum, şöyle konuştu:
"Burada vatandaşımızla birlikte Pendik'in en güzel, en kıymetli alanında riskli binaları ortadan kaldıracak bu iradeyi hep birlikte ortaya koymuş olduk. İkincisi, yine Pendik Merkez bölgesi, Çarşı Mahallemiz. Burası da gerçekten riskli binaların olduğu bir alan. Bu alanı da yenileme kararı aldık. Bu kapsamda belediye binamızın da olduğu alanı rezerv konut alanı olarak kullanacağız. Genel olarak bir kat ilave imar hakkı verdiğimiz Pendik Merkez bölgesi, Çarşı bölgesi daha dirençli, daha modern hale gelecek."

'Vatandaşımızın dönüşümdeki problemlerini tek tek ortadan kaldırdık'

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine de değinen Kurum, "Ertuğrul Gazi Mahallemizdeki plan ve kentsel dönüşüm projemizi de inşallah başlatıyoruz. Burada toplamda 4 bin 500 gecekondumuzun yer aldığı mahallemizde hem rezerv alan ilanı yaptık hem de buranın imar planlarını onayladık ve vatandaşımızın dönüşümdeki problemlerini tek tek ortadan kaldırdık." dedi.
Kurum, Güzelyalı sahiline Millet Bahçesi kazandıracaklarını aktararak, yaklaşık 120 bin vatandaşın bu bahçeden istifade edeceğini dile getirdi.

'Eserlerimizi sözümüzün önüne geçirdik'

21 yıldır, aziz milletin önüne çıkarılan bütün engelleri bahane üretmeden kaldırdıklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:
"İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi olmayan, 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez. Eser siyasetinden bahsedemez. Beceriksizler, işte bu liyakatsizlerin elinde İstanbul'umuz maalesef bu bizim çöp, çamur, çukur sürecinden aldığımız, güzelleştirdiğimiz İstanbul'umuz daha da geriye gidiyor. Ama biz birileri gibi laf kalabalığı hiçbir zaman yapmadık. Sözümüzü eserin önüne hiçbir zaman koymadık. Aksine eserlerimizi sözümüzün önüne geçirdik."
Bakan Kurum ve beraberindekilerin butona basmasıyla Orta ve Dumlupınar mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşümün temeli atıldı.
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