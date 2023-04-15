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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230415/kilicdaroglu-turkiyeyi-sahlandirmaya-her-seyimizle-haziriz-1069726512.html
Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız
Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T22:12+0300
2023-04-15T22:41+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla. Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır. Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok" notuyla bir video paylaştı."Bakın bu benim çalışma tahtam. Bu aralar benden çokça yeni proje duyacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:konuşmasının devamında altı maddeyi sıralayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:'İlk 5 yılda 123 milyar dolarlık yatırım yapılacak'İlk 5 yılda, 123 milyar dolar; 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımların yüzde 20'sini kamu kaynaklarıyla yapacağız. Temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim. Hem yerli üreticilerimizi hem ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı finansmanı özel ekonomi bölgelerinde birlikte çalıştıracağız.‘Türkiye istikrarlı, gerçek büyümeyi sağlayacak’Kişi başına düşen milli gelirimiz, kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. İşte bu hacim, Türkiye'yi 2 kat büyütecek. Tüm ülke için, kalkınma planlarımız hazır. Bu projelerin de katkısıyla Türkiye ilk 4 yıl en az yüzde 5,5 sonraki 6 yılda ise en az yüzde 6,2 istikrarlı, gerçek büyümeyi sağlayacak.‘İşsizlik yüzde 5'in altına düşecek’Büyük şehirlerden Anadolu'ya, tersine göç başlayacak. Anadolu, tekrar canlanacak. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak. Bu kalkınma hareketiyle 2,5 milyon yeni istihdam yaratacağız. İşsizlik oranı ilk 5 yılda yüzde 5'in altına düşecek. Genç işsizlik sorunu çözülecek. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Halkımız refahı hak ediyor. Gençlerimiz zenginliği hak ediyor. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz, kalın sağlıcakla..."
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız

22:12 15.04.2023 (güncellendi: 22:41 15.04.2023)
© Chp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. (Footğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. (Footğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© Chp/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla. Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır. Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok" notuyla bir video paylaştı.
"Bakın bu benim çalışma tahtam. Bu aralar benden çokça yeni proje duyacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:
"Bakın bu benim çalışma tahtam. Bu aralar bende çokça yeni proje duyacaksınız. Bir kere, net bir gerçeği ortaya koyalım. Türkiye'nin zenginleşebilmesi için nitelikli üretim yapması gerek. Türkiye, katma değeri yüksek ürünler üretmeden zenginleşemez, büyüyemez. Verimliliği yüksek üretim için, üretim makinalarını da ara malını da yedek parçayı da nihai ürünü de kendimiz üretmeliyiz, nasıl mı?
Öncelikle tüm Türkiye'yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim. Ticaret, finans ağımız olacak. 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen, 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler, 6 temel prensip yani 6 temel ilke ile çalışacak.
konuşmasının devamında altı maddeyi sıralayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
1.
Maliyet: Toplam maliyet liderliği. Rekabet gücümüz kur farkı ve ucuz iş gücünden kaynaklanmayacak. Yani Türkiye bir ucuz iş gücü pazarı asla olmayacak. Stratejik üretimden katma değerli ürünlerden uygun lojistikten kaynaklanacak.
2.
Odaklanma: Belirli alanlara odaklanarak uzmanlaşacağız. Bütün gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Biz de aynısını yapacağız.
3.
Farklılaşma: Farklılaşma, pazarda ayrışan ürünler üreterek farklılaşacağız. ,
4.
İnovasyon: Yani yenilikçilik. Anlattığım bu bölgeler, ÜR-GE, yani üretim geliştirme, AR-GE, yani araştırma geliştirme, inovasyon odaklı olacak.
5.
Sermaye güvenliği: Bölgelerde güçlü, güvenli ve ulaşılabilir sermaye alt yapısı hazır olacak.
6.
Hukuk: Yani, hukuki güvence. Çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler hukuki güvence altına alınacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. İktidarımızın ilk 3 ayında gerekli yasal düzenlemeler yaparak hemen temelleri atacağız.

'İlk 5 yılda 123 milyar dolarlık yatırım yapılacak'

İlk 5 yılda, 123 milyar dolar; 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımların yüzde 20'sini kamu kaynaklarıyla yapacağız. Temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim. Hem yerli üreticilerimizi hem ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı finansmanı özel ekonomi bölgelerinde birlikte çalıştıracağız.

‘Türkiye istikrarlı, gerçek büyümeyi sağlayacak’

Kişi başına düşen milli gelirimiz, kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. İşte bu hacim, Türkiye'yi 2 kat büyütecek. Tüm ülke için, kalkınma planlarımız hazır. Bu projelerin de katkısıyla Türkiye ilk 4 yıl en az yüzde 5,5 sonraki 6 yılda ise en az yüzde 6,2 istikrarlı, gerçek büyümeyi sağlayacak.

‘İşsizlik yüzde 5'in altına düşecek’

Büyük şehirlerden Anadolu'ya, tersine göç başlayacak. Anadolu, tekrar canlanacak. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak. Bu kalkınma hareketiyle 2,5 milyon yeni istihdam yaratacağız. İşsizlik oranı ilk 5 yılda yüzde 5'in altına düşecek. Genç işsizlik sorunu çözülecek. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Halkımız refahı hak ediyor. Gençlerimiz zenginliği hak ediyor. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz, kalın sağlıcakla..."
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