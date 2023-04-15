https://sputniknews.com.tr/20230415/kilicdaroglu-turkiyeyi-sahlandirmaya-her-seyimizle-haziriz-1069726512.html

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T22:12+0300

2023-04-15T22:12+0300

2023-04-15T22:41+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saat 22.00'de burada buluşalım. Herkes gelsin. Sen gelme" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla. Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır. Koş Erdoğan koş da, sende bunların hiçbiri yok" notuyla bir video paylaştı."Bakın bu benim çalışma tahtam. Bu aralar benden çokça yeni proje duyacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:konuşmasının devamında altı maddeyi sıralayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:'İlk 5 yılda 123 milyar dolarlık yatırım yapılacak'İlk 5 yılda, 123 milyar dolar; 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımların yüzde 20'sini kamu kaynaklarıyla yapacağız. Temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim. Hem yerli üreticilerimizi hem ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı finansmanı özel ekonomi bölgelerinde birlikte çalıştıracağız.‘Türkiye istikrarlı, gerçek büyümeyi sağlayacak’Kişi başına düşen milli gelirimiz, kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. İşte bu hacim, Türkiye'yi 2 kat büyütecek. Tüm ülke için, kalkınma planlarımız hazır. Bu projelerin de katkısıyla Türkiye ilk 4 yıl en az yüzde 5,5 sonraki 6 yılda ise en az yüzde 6,2 istikrarlı, gerçek büyümeyi sağlayacak.‘İşsizlik yüzde 5'in altına düşecek’Büyük şehirlerden Anadolu'ya, tersine göç başlayacak. Anadolu, tekrar canlanacak. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramayacak. Bu kalkınma hareketiyle 2,5 milyon yeni istihdam yaratacağız. İşsizlik oranı ilk 5 yılda yüzde 5'in altına düşecek. Genç işsizlik sorunu çözülecek. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Halkımız refahı hak ediyor. Gençlerimiz zenginliği hak ediyor. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz, kalın sağlıcakla..."

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu