https://sputniknews.com.tr/20230415/kilicdaroglu-bulgaristanda-iftar-programinda-konustu-sandiga-gidecegiz-oylarimizi-kullanacagiz-1069728163.html

Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da iftar programında konuştu: 'Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız'

Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da iftar programında konuştu: 'Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T23:03+0300

2023-04-15T23:03+0300

2023-04-15T23:04+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

bulgaristan

seçim

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi ile Bulgaristan'ın Kırcaali Belediyesi'nin Kırcaali'de birlikte düzenlediği iftar programında konuştu.Kırcaali'nin konukseverliğinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Beraberiz, bir aradayız, gönüllerimiz beraber. Elbette ki sorunlar var ama o sorunları inşallah beraber çözeceğiz" dedi.Kılıçdaroğlu, hak ve özgürlüğün önemli kavramlar olduğunu belirterek, “İnsanoğlu bütün yaşamı boyunca demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi vermiştir. Bundan sonraki kuşaklar da aynı mücadeleyi vereceklerdir. Adaletin olmadığı bir dünyada asla huzur olmaz, asla bereket olmaz. O nedenle insanoğlu adalete her zaman susamıştır" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin çok iyi olmasının ve sürekli gelişmesinin en büyük arzusu olduğunu belirterek, "Komşuyuz, birlikteyiz. Asla ve asla sizleri yalnız ve bizim dışımızda tutmuyoruz" diye konuştu.Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını savaş meydanlarında geçirmesine rağmen "Yurtta barış dünyada barış" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'de de, Bulgaristan'da da barışın olmasını isteriz, huzurun olmasını isteriz. değerlendirmesinde bulundu.Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına sandığa gitme çağrısıKılıçdaroğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasında çifte vatandaşlar bulunduğunu belirterek, "Bu birlikteliğimizin güçlenmesi, kültürlerimizin ortaklaşması ve gelişmesi açısından son derece değerlidir ve önemlidir" diye konuştu.Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Elbette ki çifte vatandaş olan çok sayıda sizler de varsınız. İzmir'de varsınız, Bursa'da varsınız, İstanbul'da varsınız, Kocaeli'nde varsınız. Sizler hep demokrasiyi istediniz, hep hak istediniz hep özgürlükler istediniz. Aynı şeyi talep ediyoruz. Hak istiyoruz, demokrasi istiyoruz ve adaleti istiyoruz. Bunların sağlanacağı bir ortamı hep beraber ve birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.CHP'nin ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün barıştan, haktan, hukuktan ve adaletten yana olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı da kutlayan Kılıçdaroğlu, "Kimseyi unutmayalım, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyelim. Herkes kimliğiyle şeref duymalı, onur duymalı, herkes inancıyla yüce Yaradan'a hesabını vermeli" ifadelerini de kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, bulgaristan, seçim