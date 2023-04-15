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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230415/kilicdaroglu-bulgaristanda-iftar-programinda-konustu-sandiga-gidecegiz-oylarimizi-kullanacagiz-1069728163.html
Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da iftar programında konuştu: 'Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız'
Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da iftar programında konuştu: 'Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız'
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T23:03+0300
2023-04-15T23:04+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
bulgaristan
seçim
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi ile Bulgaristan'ın Kırcaali Belediyesi'nin Kırcaali'de birlikte düzenlediği iftar programında konuştu.Kırcaali'nin konukseverliğinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Beraberiz, bir aradayız, gönüllerimiz beraber. Elbette ki sorunlar var ama o sorunları inşallah beraber çözeceğiz" dedi.Kılıçdaroğlu, hak ve özgürlüğün önemli kavramlar olduğunu belirterek, “İnsanoğlu bütün yaşamı boyunca demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi vermiştir. Bundan sonraki kuşaklar da aynı mücadeleyi vereceklerdir. Adaletin olmadığı bir dünyada asla huzur olmaz, asla bereket olmaz. O nedenle insanoğlu adalete her zaman susamıştır" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin çok iyi olmasının ve sürekli gelişmesinin en büyük arzusu olduğunu belirterek, "Komşuyuz, birlikteyiz. Asla ve asla sizleri yalnız ve bizim dışımızda tutmuyoruz" diye konuştu.Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını savaş meydanlarında geçirmesine rağmen "Yurtta barış dünyada barış" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'de de, Bulgaristan'da da barışın olmasını isteriz, huzurun olmasını isteriz. değerlendirmesinde bulundu.Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına sandığa gitme çağrısıKılıçdaroğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasında çifte vatandaşlar bulunduğunu belirterek, "Bu birlikteliğimizin güçlenmesi, kültürlerimizin ortaklaşması ve gelişmesi açısından son derece değerlidir ve önemlidir" diye konuştu.Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Elbette ki çifte vatandaş olan çok sayıda sizler de varsınız. İzmir'de varsınız, Bursa'da varsınız, İstanbul'da varsınız, Kocaeli'nde varsınız. Sizler hep demokrasiyi istediniz, hep hak istediniz hep özgürlükler istediniz. Aynı şeyi talep ediyoruz. Hak istiyoruz, demokrasi istiyoruz ve adaleti istiyoruz. Bunların sağlanacağı bir ortamı hep beraber ve birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.CHP'nin ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün barıştan, haktan, hukuktan ve adaletten yana olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı da kutlayan Kılıçdaroğlu, "Kimseyi unutmayalım, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyelim. Herkes kimliğiyle şeref duymalı, onur duymalı, herkes inancıyla yüce Yaradan'a hesabını vermeli" ifadelerini de kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, bulgaristan, seçim
kemal kılıçdaroğlu, bulgaristan, seçim

Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da iftar programında konuştu: 'Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız'

23:03 15.04.2023 (güncellendi: 23:04 15.04.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AA
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandığa gitme çağrısında bulundu.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi ile Bulgaristan'ın Kırcaali Belediyesi'nin Kırcaali'de birlikte düzenlediği iftar programında konuştu.
Kırcaali'nin konukseverliğinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Beraberiz, bir aradayız, gönüllerimiz beraber. Elbette ki sorunlar var ama o sorunları inşallah beraber çözeceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu, hak ve özgürlüğün önemli kavramlar olduğunu belirterek, “İnsanoğlu bütün yaşamı boyunca demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi vermiştir. Bundan sonraki kuşaklar da aynı mücadeleyi vereceklerdir. Adaletin olmadığı bir dünyada asla huzur olmaz, asla bereket olmaz. O nedenle insanoğlu adalete her zaman susamıştır" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin çok iyi olmasının ve sürekli gelişmesinin en büyük arzusu olduğunu belirterek, "Komşuyuz, birlikteyiz. Asla ve asla sizleri yalnız ve bizim dışımızda tutmuyoruz" diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını savaş meydanlarında geçirmesine rağmen "Yurtta barış dünyada barış" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'de de, Bulgaristan'da da barışın olmasını isteriz, huzurun olmasını isteriz. değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'daki Türk vatandaşlarına sandığa gitme çağrısı

Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasında çifte vatandaşlar bulunduğunu belirterek, "Bu birlikteliğimizin güçlenmesi, kültürlerimizin ortaklaşması ve gelişmesi açısından son derece değerlidir ve önemlidir" diye konuştu.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Elbette ki çifte vatandaş olan çok sayıda sizler de varsınız. İzmir'de varsınız, Bursa'da varsınız, İstanbul'da varsınız, Kocaeli'nde varsınız. Sizler hep demokrasiyi istediniz, hep hak istediniz hep özgürlükler istediniz. Aynı şeyi talep ediyoruz. Hak istiyoruz, demokrasi istiyoruz ve adaleti istiyoruz. Bunların sağlanacağı bir ortamı hep beraber ve birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.
CHP'nin ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün barıştan, haktan, hukuktan ve adaletten yana olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bunu sağlamak için mücadele etti ve aynı mücadeleyi yolumuza devam ederek sürdürüyoruz. 100. yılında Cumhuriyetimizi güzel bir demokrasiyle taçlandıracağız. Onun için diyorum baharlar gelecek ülkemize. Çocuklarımız o bahar ortamı içerisinde caddelerde, parklarda, meydanlarda özgürce gezebilecekler, koşabilecekler, şarkılar, türküler söyleyebilecekler. Bütün bunların tamamını beraber gerçekleştireceğiz. Birlikte gerçekleştireceğiz. Bunun için sandığa gitmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bu bizim temel görevlerimizden birisi olacaktır."

Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı da kutlayan Kılıçdaroğlu, "Kimseyi unutmayalım, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyelim. Herkes kimliğiyle şeref duymalı, onur duymalı, herkes inancıyla yüce Yaradan'a hesabını vermeli" ifadelerini de kullandı.
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