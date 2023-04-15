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https://sputniknews.com.tr/20230415/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1069703042.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
türkiye
kahramanmaraş
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kahramanmaraş, göksun , deprem
kahramanmaraş, göksun , deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

02:47 15.04.2023 (güncellendi: 02:49 15.04.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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