https://sputniknews.com.tr/20230415/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1069703042.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T02:47+0300
2023-04-15T02:47+0300
2023-04-15T02:49+0300
türkiye
kahramanmaraş
göksun
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0350406b088392307332408b74bb9d77.jpg
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
türkiye
kahramanmaraş
göksun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_61f28d93f561be2d9990f0504828677c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahramanmaraş, göksun , deprem
kahramanmaraş, göksun , deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
02:47 15.04.2023 (güncellendi: 02:49 15.04.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.