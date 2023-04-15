https://sputniknews.com.tr/20230415/japonya-basbakani-kisidaya-sis-bombasi-firlatildi-1069707720.html
Japonya Başbakanı Kişida'ya sis bombası fırlatıldı
Japonya Başbakanı Kişida'ya sis bombası fırlatıldı
Japonya Başbakanı Fumio Kişidaa'nın Wakayama şehrindeki balıkçı limanında yapmayı planladığı seçim konuşması öncesinde patlama sesi duyulurken, bulunduğu... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T10:37+0300
2023-04-15T10:37+0300
2023-04-15T11:06+0300
dünya
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Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın Wakayama'daki Saigasaki Balıkçı Limanı ziyareti sırasında korku dolu anlar yaşandı. Başbakan Kişida'nın Temsilciler Meclisi 1. Bölge seçimlerine destek amacıyla yapması beklenen konuşmanın hemen öncesinde bulunduğu bölgeye sis bombası atıldı. Yerel saatle 11.25 sıralarında meydana gelen olay amatör kameralara da yansırken, limanda yüksek sesli bir patlamanın ardından bir sis bulutunun oluştuğu görüldü. Olay sırasında Kişida korumaları tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, 24 yaşındaki erkek şüpheli ise alanda bulunan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kişida'ya destek için limanda bulunan halk arasında da kısa süreli panik yaşanırken, yaralanan olmadığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.Kişida limandaki konuşmasını iptal ettiBölgeden tahliye edilen Başbakan Kişida, balıkçı limanında yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti. Kişida yaptığı ilk açıklamada, "Polis ayrıntıları araştırıyor, ancak çok sayıda kişiyi endişelendirdiğim için özür dilerim" ifadelerini kullanarak, yaşanan olayın seçim sürecini durdurmaması gerektiğini söyledi.Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Toshimitsu Motegi ise demokrasinin temeli olan seçim döneminde böyle bir olayın yaşanmasının son derece üzücü olduğunu belirterek, saldırı girişimini şiddetle kınadı.Japonya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi için çeşitli bölgelerde 23 Nisan'da ara seçimler yapılacak.Önlemler artırılmıştıJaponya'nın eski başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Abe'nin ülkeyi sarsan ölümünün ardından Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, devlet görevlilerine yönelik koruma tedbirlerini artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/eski-basbakan-abe-suikastinin-ardindan-basbakan-kisidaya-suikast-tehdidi-1059982383.html
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asya & pasifik, japonya, fumio kişida, sis, bomba
asya & pasifik, japonya, fumio kişida, sis, bomba
Japonya Başbakanı Kişida'ya sis bombası fırlatıldı
10:37 15.04.2023 (güncellendi: 11:06 15.04.2023) Abone ol
Japonya Başbakanı Fumio Kişidaa'nın Wakayama şehrindeki balıkçı limanında yapmayı planladığı seçim konuşması öncesinde patlama sesi duyulurken, bulunduğu noktaya sis bombası atıldı. Kişida korumaları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı, şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın Wakayama'daki Saigasaki Balıkçı Limanı ziyareti sırasında korku dolu anlar yaşandı. Başbakan Kişida'nın Temsilciler Meclisi 1. Bölge seçimlerine destek amacıyla yapması beklenen konuşmanın hemen öncesinde bulunduğu bölgeye sis bombası atıldı.
Yerel saatle 11.25 sıralarında meydana gelen olay amatör kameralara da yansırken, limanda yüksek sesli bir patlamanın ardından bir sis bulutunun oluştuğu görüldü. Olay sırasında Kişida korumaları tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, 24 yaşındaki erkek şüpheli ise alanda bulunan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kişida'ya destek için limanda bulunan halk arasında da kısa süreli panik yaşanırken, yaralanan olmadığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Kişida limandaki konuşmasını iptal etti
Bölgeden tahliye edilen Başbakan Kişida, balıkçı limanında yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti. Kişida yaptığı ilk açıklamada, "Polis ayrıntıları araştırıyor, ancak çok sayıda kişiyi endişelendirdiğim için özür dilerim" ifadelerini kullanarak, yaşanan olayın seçim sürecini durdurmaması gerektiğini söyledi.
Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Toshimitsu Motegi ise demokrasinin temeli olan seçim döneminde böyle bir olayın yaşanmasının son derece üzücü olduğunu belirterek, saldırı girişimini şiddetle kınadı.
Japonya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi için çeşitli bölgelerde 23 Nisan'da ara seçimler yapılacak.
Önlemler artırılmıştı
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Abe'nin ülkeyi sarsan ölümünün ardından Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, devlet görevlilerine yönelik koruma tedbirlerini artırmıştı.