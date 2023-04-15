https://sputniknews.com.tr/20230415/ikea-urunlerinin-benzerlerini-sunan-belarus-merkezli-swed-house-rusyada-ilk-magazasini-acti-1069729392.html

IKEA ürünlerinin benzerlerini sunan Belarus merkezli Swed House, Rusya’da ilk mağazasını açtı

IKEA ürünlerinin benzerlerini sunan Belarus merkezli Swed House, Rusya’da ilk mağazasını açtı

Rusya pazarından ayrılan İsveçli mobilya üreticisi IKEA’daki ürünlerin benzerlerini müşterileri ile buluşturan Belarus merkezli Swed House şirketi, Rusya’da... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T23:35+0300

2023-04-15T23:35+0300

2023-04-15T23:35+0300

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Rus medyasında yer alan habere göre, IKEA ürünleri ile Rusya, Çin, Belarus ve Kazakistan’daki fabrikalarda üretilen malzemeleri kendi markası ile satan Swed House, başkent Moskova’daki Şolkovskiy Alışveriş Merkezi’nde 330 metrekarelik bir alanda ilk mağazasını açtı.Swed House’un Rus sosyal paylaşım ağı VKontakte’deki sayfasında, mağazalar zincirinde hem IKEA ürünlerinin, hem de Rusya, Çin, Belarus ve Kazakistan’daki fabrikalarda üretilen malzemelerin satışta olduğu belirtiliyor.Şolkovskiy Alışveriş Merkezi’nde açılan mağazada mutfak ürünleri, tekstil ve mobilya aksesuarları satılıyor.Rusya Alışveriş Merkezleri Birliği Başkanı Bulat Şakirov daha önce bu yıl içinde Moskova’da toplam alanı bin metrekareyi bulabilecek 10 Swed House mağazasının açılabileceğini açıklamıştı. Yetkiliye göre Swed House, önümüzdeki birkaç yıl içinde ise Rusya genelinde 50’ye yakın mağaza açmayı planlıyor.

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