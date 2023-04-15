https://sputniknews.com.tr/20230415/icisleri-bakan-yardimcisi-cataklidan-suriyelilerle-ilgili-paylasimlara-iliskin-aciklama-1069702949.html
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Suriyelilerle ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Suriyelilerle ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı-Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriyelilerle ilgili paylaşımlara ilişkin, “Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T02:33+0300
2023-04-15T02:33+0300
2023-04-15T02:36+0300
türkiye
suriyeli
ismail çataklı
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriyeliler mülk edinerek vatandaş olamıyor. Adım adım çaresizlik. Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.
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suriyeli, ismail çataklı, içişleri bakanlığı
suriyeli, ismail çataklı, içişleri bakanlığı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Suriyelilerle ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama
02:33 15.04.2023 (güncellendi: 02:36 15.04.2023) Abone ol
İçişleri Bakan Yardımcısı-Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriyelilerle ilgili paylaşımlara ilişkin, “Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriyeliler mülk edinerek vatandaş olamıyor. Adım adım çaresizlik. Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.