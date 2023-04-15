https://sputniknews.com.tr/20230415/hirvatistan-ve-macaristan-gocun-onlenmesi-icin-kapasite-artirma-karari-aldi-1069703237.html
Hırvatistan ve Macaristan, göçün önlenmesi için kapasite artırma kararı aldı
Hırvatistan ve Macaristan, göçün önlenmesi için kapasite artırma kararı aldı
Hırvatistan ve Macaristan, göçün önüne geçebilmek için modern teknolojik çözümler ve eğitimli polis memuru hususlarında kapasite artırma kararı aldı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T04:05+0300
2023-04-15T04:05+0300
2023-04-15T04:05+0300
dünya
düzensiz göç
hırvatistan
macaristan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101789/89/1017898949_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_f9863a8976958437ae54ebaa53d05cda.jpg
Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in, Macar mevkidaşı Sandor Pinter ile Zagreb'de görüştüğü kaydedildi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilere değinildiği belirtilen açıklamada, bakanların, ülkelerinin iyi komşuluk ilişkisine sahip olduğu hususunda mutabık oldukları ifade edildi.Açıklamada, Bozinovic'in, ülkesinin Schengen Bölgesi ve Euro Bölgesi'ne girişindeki destekleri için Macaristan'a teşekkür ettiği ve Bulgaristan ile Romanya'nın da Schengen Bölgesi'ne girmesini desteklediklerini dile getirdiği belirtildi.Bakanların, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin kabulü konusunu da görüştüğü aktarılan açıklamada, bakanların, ülkelerinin sınırlarının korunması ve göçün önüne geçilmesi için modern teknolojik çözümler ve eğitimli polis memuru sayıları konularında kapasite artırma kararı aldığı bildirildi.
hırvatistan
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101789/89/1017898949_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_2ed122396affee4646dd5882d6457ac9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
düzensiz göç, hırvatistan, macaristan
düzensiz göç, hırvatistan, macaristan
Hırvatistan ve Macaristan, göçün önlenmesi için kapasite artırma kararı aldı
Abone ol
Hırvatistan ve Macaristan, göçün önüne geçebilmek için modern teknolojik çözümler ve eğitimli polis memuru hususlarında kapasite artırma kararı aldı.
Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in, Macar mevkidaşı Sandor Pinter ile Zagreb'de görüştüğü kaydedildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilere değinildiği belirtilen açıklamada, bakanların, ülkelerinin iyi komşuluk ilişkisine sahip olduğu hususunda mutabık oldukları ifade edildi.
Açıklamada, Bozinovic'in, ülkesinin Schengen Bölgesi ve Euro Bölgesi'ne girişindeki destekleri için Macaristan'a teşekkür ettiği ve Bulgaristan ile Romanya'nın da Schengen Bölgesi'ne girmesini desteklediklerini dile getirdiği belirtildi.
Bakanların, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin kabulü konusunu da görüştüğü aktarılan açıklamada, bakanların, ülkelerinin sınırlarının korunması ve göçün önüne geçilmesi için modern teknolojik çözümler ve eğitimli polis memuru sayıları konularında kapasite artırma kararı aldığı bildirildi.