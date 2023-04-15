https://sputniknews.com.tr/20230415/eski-abd-hazine-bakani-summers-rusya-ve-cin-ittifaki-nedeniyle-abd-kuresel-nufuzunu-kaybediyor-1069718575.html
Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Rusya ve Çin ittifakı nedeniyle ABD küresel nüfuzunu kaybediyor
Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Rusya ve Çin ittifakı nedeniyle ABD küresel nüfuzunu kaybediyor
Eski ABD Hazine Bakanı Summers, Rusya ve Çin ittifakı nedeniyle ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmeye başladığını ifade etti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T17:05+0300
2023-04-15T17:05+0300
2023-04-15T17:05+0300
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Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Bloomberg'e demecinde, Rusya ve Çin’in güçlerini birleştirip daha önce tarafsız olan ülkeleri yanlarına çekmesinin, Washington'un küresel nüfuzunu kaybettiğinin ‘endişe verici’ işaretleri olduğunu söyledi.Rusya, Orta Doğu ve Çin ittifakının, ABD egemenliği için tehlikeli bir durum yarattığına vurgu yapan Summers, “Dünyada parçalanmaya giderek artan bir ilgi var ve daha edişe verici olanın, başkalarının kendilerini ilişkilendirmek istemediği bir parça haline geldiğimize dair hissin giderek artması olduğunu düşünüyorum” dedi.ABD’nin rakipleri arasında derinleşen bağların Washington için hem siyasette hem de ekonomide büyük sorunlara işaret ettiğini, örneğin Suudi Arabistan, Rusya ve OPEC+ grubunun diğer üyelerinin ortak kararıyla ham petrol üretiminin kısıtlanması kararının ABD, Euro bölgesi ve diğer ülkelerin enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını belirten Summers, “Bretton Woods sistemi dünya çapında önemli sonuçlar getirmezse ciddi sorunlar doğacak ve alternatifler sunulacak" uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230415/global-times-abd-ve-avrupa-savas-yoluyla-ukraynada-sonuc-elde-edemez-1069717344.html
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suudi arabistan, rusya, opec, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), çin, abd, euro bölgesi
suudi arabistan, rusya, opec, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), çin, abd, euro bölgesi
Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Rusya ve Çin ittifakı nedeniyle ABD küresel nüfuzunu kaybediyor
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Eski ABD Hazine Bakanı Summers, Rusya ve Çin ittifakı nedeniyle ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmeye başladığını ifade etti.
Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Bloomberg'e demecinde, Rusya ve Çin’in güçlerini birleştirip daha önce tarafsız olan ülkeleri yanlarına çekmesinin, Washington'un küresel nüfuzunu kaybettiğinin ‘endişe verici’ işaretleri olduğunu söyledi.
Rusya, Orta Doğu ve Çin ittifakının, ABD egemenliği için tehlikeli bir durum yarattığına vurgu yapan Summers, “Dünyada parçalanmaya giderek artan bir ilgi var ve daha edişe verici olanın, başkalarının kendilerini ilişkilendirmek istemediği bir parça haline geldiğimize dair hissin giderek artması olduğunu düşünüyorum” dedi.
ABD’nin rakipleri arasında derinleşen bağların Washington için hem siyasette hem de ekonomide büyük sorunlara işaret ettiğini, örneğin Suudi Arabistan, Rusya ve OPEC+ grubunun diğer üyelerinin ortak kararıyla ham petrol üretiminin kısıtlanması kararının ABD, Euro bölgesi ve diğer ülkelerin enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını belirten Summers, “Bretton Woods sistemi dünya çapında önemli sonuçlar getirmezse ciddi sorunlar doğacak ve alternatifler sunulacak" uyarısında bulundu.