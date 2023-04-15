https://sputniknews.com.tr/20230415/dsp-lideri-aksakal-dik-durusumuzu-gosterdik-sayin-erdogan-da-bundan-etkilendi-1069710588.html

DSP lideri Aksakal: Dik duruşumuzu gösterdik, sayın Erdoğan da bundan etkilendi

DSP lideri Aksakal: Dik duruşumuzu gösterdik, sayın Erdoğan da bundan etkilendi

Cumhur İttifakı ortaklarından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Dik duruşumuzu gösterdik, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da bundan etkilenerek bizlerle böyle... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T13:00+0300

2023-04-15T13:00+0300

2023-04-15T13:00+0300

2023 türkiye seçimleri

dsp

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Cumhur İttifakı ortaklarından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, özellikle dış politikada DSP'nin politika ve söylemleriyle birebir örtüşen uygulamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirildiğini belirterek, "Biz bu duruşumuzdan sadece seçimlerde bir başarıyı elde etmek adına yalpalamış ya da çizgimizi değiştirmiş olmadık hiçbir zaman. Dik duruşumuzu gösterdik, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da bundan etkilenerek bizlerle böyle bir ilişkiye geçme ihtiyacı hissetti" diye konuştu.Aksakal, partisinin Cumhur İttifakı ile işbirliğine yönelik eleştirilerin, DSP'nin parlamentoda yer alması korkusunun tezahürü olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyenlerin hepsi şimdi Ecevitçi oldu" dedi.Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cumhur İttifakı'na katılarak AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmesi üzerine kendisine bazı eleştiriler yöneltildiğini hatırlatan Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:"Başta CHP taraftarları düzeyinde bu tepki bize yönelik olarak yükseltilmeye çalışılıyor. Herkes kendisini Ecevitçi olarak tanımlama gayretine girdi. Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyen, oy vermeyenlerin şimdi hepsi Ecevitçi oldu. DSP'nin böyle bir kararı neden aldığını eleştirir noktaya geldi. Eğer hakikaten bu kadar Ecevitçi vardıysa geçtiğimiz seçimlerde niye bunun onda biri kadar oy aldık? Bu, değerlendirmeye muhtaç.""Dik duruşumuzu gösterdik"Aksakal, özellikle dış politikada Kuzey Kıbrıs, terörle mücadele, Karabağ, Yunanistan'la ilişkiler, Akdeniz'deki anlaşmalar konusunda DSP'nin politika ve söylemleriyle birebir örtüşen uygulamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hayata geçirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Biz bu duruşumuzdan sadece seçimlerde bir başarıyı elde etmek adına yalpalamış ya da çizgimizi değiştirmiş olmadık hiçbir zaman. Dik duruşumuzu gösterdik, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da bundan etkilenerek bizlerle böyle bir ilişkiye geçme ihtiyacı hissetti. Bize geldiklerinde de bu dik duruşumuzdan bahisle Demokratik Sol Partinin mutlaka bu görüşleriyle parlamentoda temsil edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak bu çağrıyı yaptılar.""Türkiye'nin sorunları geçicidir"Türkiye için en büyük tehdidin enflasyon değil, ülkenin bekasına yönelik tehditler olduğunu söyleyen Aksakal, "Enflasyon, ekonomik ve sosyal sıkıntılar, toplumsal olarak yaşadığımız bazı günlük sıkıntılar, bunların hepsi gelip geçicidir, mutlaka çözüm bulunur. Türkiye çok güçlü ve zengin bir ülke" diye konuştu.

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