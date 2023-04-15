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09:30
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ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
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Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Proje diye sundukları tek şey 7 başlı koalisyon
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Proje diye sundukları tek şey 7 başlı koalisyon
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara'nın 2021 yılı ihracatı, 2002 yılına kıyasla tam yüzde 526 artarak 9,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu başarı... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T23:31+0300
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2023 türkiye seçimleri
fuat oktay
cumhurbaşkanı
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seçim
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aday
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Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Oktay, Yenimahalle ilçesinde, İvedik Caddesi esnafı ziyaretinin ardından Yenimahalle İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde, Gimat bölgesi esnafıyla iftarda bir araya geldi.Oktay, geçen 20 yılda milletten aldıkları güçle hemen her alanda çok büyük işler başardıklarını söyledi ve her türlü badireye rağmen inatla ve ısrarla koşarak Türkiye'yi hedeflerine taşıdıklarını söyledi.Bir yandan darbe girişimlerine, vesayete, antidemokratik kalkışmalara meydan okuduklarını, bir yandan küresel krizlere, salgına, doğal afetlere karşı mücadele verdiklerini belirten Oktay, bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kazanımlarını güçlendirdiklerini, bir yandan da Adnan Menderes'in bundan tam 73 yıl önce "Yeter. Söz milletindir" diyerek başlattığı demokrasi mücadelesini verdiklerini ifade etti.'Her yaştan insanımızı bu başarıya ortak edebilmektir başarının sırrı'Oktay, 20 yılda zorlukları bahane ederek milleti yüzüstü bırakmadıklarını belirterek "Ekonomiyi büyüterek, refahı tabana yayarak, aynı anda hem işçinin hem işverenin, hem sanayicinin hem esnafın, hem çiftçinin hem de memurun iktidarı olabilen yegane anlayış olduk" diye konuştu.Bunu Avrupa'dan, ABD'den, Kandil'den, Pensilvanya'dan değil, bu ülkenin öz evlatlarından takdir alarak başardıklarını anlatan Oktay, "İşte bu akşam burada olduğu gibi esnafımızı, sanayicimizi, işçimizi, işverenimizi, genciyle yaşlısıyla her yaştan insanımızı bu başarıya ortak edebilmektir başarının sırrı." dedi.Oktay, ekonomide küresel krizlere, salgına ve Rusya-Ukrayna gibi bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen, Türkiye'yi büyütmeye devam ettiklerini dile getirdi. Oktay, ihracatta, turizmde her yıl yeni bir rekora imza attıklarını, satın alma gücü paritesine göre, Türkiye'yi dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardıklarını söyledi.Türkiye ekonomisinin hain darbe girişimlerine, terör saldırılarına, küresel finansal krizlere, salgınlara, deprem ve savaş gibi pek çok badireye rağmen 2002-2022 döneminde ortalama yüzde 5,5 oranında büyüme elde ettiğini dile getiren Oktay, bir yandan ülke genelinde yatırımlar yaparken diğer yandan şehirleri ayağa kaldırmanın mücadelesini verdiklerini kaydetti.Oktay, son 20 yılda, 2003-2022 yıllarında Ankara'ya toplam 604 milyar lira yatırım yaptıklarını, bu yatırımlar sonucunda başkentin şehir hastanelerine, yeni bölünmüş yollara, yeni üniversitelere, hızlı trenlere, raylı sistemlere, organize sanayi bölgelerine kavuştuğunu ve yepyeni bir kimliğe büründüğünü anlattı.'İhracat adına çok büyük hikayeler yazdık'Üç gün önce AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldığını hatırlatan Oktay, Ankara'nın markasını parlattıkça, başkentin sağlık, fuar ve kongre turizminde büyük mesafeler kat ettiğini ve çok daha büyük mesafeler kat edeceğini bildirdi.Oktay, Ankaralı sanayicilerin ve iş adamlarının 204 ülkeye ihracat yaptığını anımsatarak şöyle konuştu:AK Parti'nin iş dünyasının sorunlarıyla yakından ilgilenen, bu ülke için üreten, taş üstüne taş koyan bütün iş insanlarını destekleriyle teşvik eden bir iktidar olduğunu dile getiren Oktay, "Savunma sanayinde muazzam başarılara imza atan, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, TCG Anadolu'suyla, Togg gibi yerli otomobiliyle, inovasyona ve AR-GE çalışmalarına yaptığı destekle kendini üretime, gelişime adamış bir iktidar. Şu anda, KDV sadeleştirmeleriyle hem vatandaşlarımıza daha hesaplı ürün satışını temin ediyoruz hem de esnafımızın işini kolaylaştırıyoruz. İhracata dönük yatırımlara, yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı sağlıyoruz" ifadesini kullandı.Oktay, 2023 yılı mart ayı sonu itibarıyla esnaf ve sanatkara sağlanan hazine destekli kredilerin toplam 177 milyar liraya ulaştığını, ham madde ve sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullandırılan "işletme kredisi" şahıs üst limitinin 500 bin liraya yükseltildiğini aktararak, iş yeri ve sıfır kilometre araç alımlarına yönelik olarak kullandırılan "yatırım kredisi" şahıs üst limitinin ise 1,5 milyon liraya yükseltildiğini ve kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayının 1 milyon 56 bine ulaştığını kaydetti.'u ülkeyi 7'li maşa siyasetine teslim etmeyeceğiz'Oktay, Türkiye'nin yeni bir yolculuğun arifesinde olduğunu ve bu yeni yolculuğun adının Türkiye Yüzyılı olduğunu belirterek bu başarıları yeni dönemde de tekrar etmek, taçlandırmak gerektiğini söyledi.Yeni dönemde Türkiye'yi kumar siyasetine, pusu siyasetine teslim etmeden, yeni başarılara yelken açmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline fırsat geçtiğinde söylediklerinin hemen tersini yaptığını belirterek "Hatırlayın, daha çok kısa süre önce 'Nasıl siz parti rozetiyle Cumhurbaşkanlığına yürürsünüz, benim namusum yok mu?' diyen bugün milletin karşısına siyasi partinin genel başkanı olarak çıkıyor ve 'Burada devam edeceğim.' diyor. Bu sözü söyleyen oydu. Zaten mevcut sistem buna müsaade ediyor" diye konuştu.14 Mayıs'ta, oy pusulasına mührü basarken FETÖ'ye dönüş bileti kesmek istemeyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında saf tutması gerektiğini ifade eden Oktay, PKK'ya Türkiye'ye giriş vizesi vermek istemeyenlerin AK Parti kadrolarının, Cumhur İttifakı'nın safında yer tutması gerektiğini kaydetti.Oktay, Cumhuriyetin 100. yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir muasır medeniyet yolculuğu başlatacaklarını ifade ederek bunun için doğru adam, doğru kadro ve doğru projelere sahip olduklarını söyledi.
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fuat oktay, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim, ankara, aday, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Proje diye sundukları tek şey 7 başlı koalisyon

23:31 15.04.2023 (güncellendi: 23:37 15.04.2023)
© AAAnkara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara'nın 2021 yılı ihracatı, 2002 yılına kıyasla tam yüzde 526 artarak 9,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu başarı grafiği her yıl üzerine koyarak büyümeye devam ediyor." dedi.
Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Oktay, Yenimahalle ilçesinde, İvedik Caddesi esnafı ziyaretinin ardından Yenimahalle İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde, Gimat bölgesi esnafıyla iftarda bir araya geldi.
Oktay, geçen 20 yılda milletten aldıkları güçle hemen her alanda çok büyük işler başardıklarını söyledi ve her türlü badireye rağmen inatla ve ısrarla koşarak Türkiye'yi hedeflerine taşıdıklarını söyledi.
Bir yandan darbe girişimlerine, vesayete, antidemokratik kalkışmalara meydan okuduklarını, bir yandan küresel krizlere, salgına, doğal afetlere karşı mücadele verdiklerini belirten Oktay, bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kazanımlarını güçlendirdiklerini, bir yandan da Adnan Menderes'in bundan tam 73 yıl önce "Yeter. Söz milletindir" diyerek başlattığı demokrasi mücadelesini verdiklerini ifade etti.

'Her yaştan insanımızı bu başarıya ortak edebilmektir başarının sırrı'

Oktay, 20 yılda zorlukları bahane ederek milleti yüzüstü bırakmadıklarını belirterek "Ekonomiyi büyüterek, refahı tabana yayarak, aynı anda hem işçinin hem işverenin, hem sanayicinin hem esnafın, hem çiftçinin hem de memurun iktidarı olabilen yegane anlayış olduk" diye konuştu.
Bunu Avrupa'dan, ABD'den, Kandil'den, Pensilvanya'dan değil, bu ülkenin öz evlatlarından takdir alarak başardıklarını anlatan Oktay, "İşte bu akşam burada olduğu gibi esnafımızı, sanayicimizi, işçimizi, işverenimizi, genciyle yaşlısıyla her yaştan insanımızı bu başarıya ortak edebilmektir başarının sırrı." dedi.
Oktay, ekonomide küresel krizlere, salgına ve Rusya-Ukrayna gibi bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen, Türkiye'yi büyütmeye devam ettiklerini dile getirdi. Oktay, ihracatta, turizmde her yıl yeni bir rekora imza attıklarını, satın alma gücü paritesine göre, Türkiye'yi dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardıklarını söyledi.
Türkiye ekonomisinin hain darbe girişimlerine, terör saldırılarına, küresel finansal krizlere, salgınlara, deprem ve savaş gibi pek çok badireye rağmen 2002-2022 döneminde ortalama yüzde 5,5 oranında büyüme elde ettiğini dile getiren Oktay, bir yandan ülke genelinde yatırımlar yaparken diğer yandan şehirleri ayağa kaldırmanın mücadelesini verdiklerini kaydetti.
Oktay, son 20 yılda, 2003-2022 yıllarında Ankara'ya toplam 604 milyar lira yatırım yaptıklarını, bu yatırımlar sonucunda başkentin şehir hastanelerine, yeni bölünmüş yollara, yeni üniversitelere, hızlı trenlere, raylı sistemlere, organize sanayi bölgelerine kavuştuğunu ve yepyeni bir kimliğe büründüğünü anlattı.

'İhracat adına çok büyük hikayeler yazdık'

Üç gün önce AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldığını hatırlatan Oktay, Ankara'nın markasını parlattıkça, başkentin sağlık, fuar ve kongre turizminde büyük mesafeler kat ettiğini ve çok daha büyük mesafeler kat edeceğini bildirdi.
Oktay, Ankaralı sanayicilerin ve iş adamlarının 204 ülkeye ihracat yaptığını anımsatarak şöyle konuştu:
"Bu ne demek? Ankaralı ihracatçımız dünyada ayak basmadık, ihracat yapılmadık tek bir ülke bırakmamış neredeyse demek. Bakın işte şu an Yenimahalle'deyiz. Sadece şu Yenimahalle'mizde, sadece şu İvedik ve Ostim Organize Sanayi Bölgelerinde üretim adına, ihracat adına çok büyük hikayeler yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Toplam 4 bin 770 dönümlük İvedik Organize Sanayi Bölgemizde 120 bin 700 insanımız aşını, ekmeğini kazanıyor ve bu kardeşlerimizin ihracata yaptıkları katkı yaklaşık 70 milyon dolar. Ama bu da yetmez diyoruz. Toplam 4 bin 760 dönümlük Ostim Organize Sanayi Bölgemizde ise 60 bin insanımız istihdam edilmekte ve ihracata yapılan katkı yaklaşık 76,5 milyon dolar. Ankara'nın 2021 yılı ihracatı, 2002 yılına kıyasla tam yüzde 526 artarak 9,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Hamdolsun. Bu başarı grafiği her yıl üzerine koyarak büyümeye devam ediyor. 2022 Ocak-Kasım döneminde Ankara'mızın ihracatı yüzde 26 oranında artarak 10,78 milyar dolar olarak gerçekleşti."
AK Parti'nin iş dünyasının sorunlarıyla yakından ilgilenen, bu ülke için üreten, taş üstüne taş koyan bütün iş insanlarını destekleriyle teşvik eden bir iktidar olduğunu dile getiren Oktay, "Savunma sanayinde muazzam başarılara imza atan, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, TCG Anadolu'suyla, Togg gibi yerli otomobiliyle, inovasyona ve AR-GE çalışmalarına yaptığı destekle kendini üretime, gelişime adamış bir iktidar. Şu anda, KDV sadeleştirmeleriyle hem vatandaşlarımıza daha hesaplı ürün satışını temin ediyoruz hem de esnafımızın işini kolaylaştırıyoruz. İhracata dönük yatırımlara, yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı sağlıyoruz" ifadesini kullandı.
Oktay, 2023 yılı mart ayı sonu itibarıyla esnaf ve sanatkara sağlanan hazine destekli kredilerin toplam 177 milyar liraya ulaştığını, ham madde ve sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullandırılan "işletme kredisi" şahıs üst limitinin 500 bin liraya yükseltildiğini aktararak, iş yeri ve sıfır kilometre araç alımlarına yönelik olarak kullandırılan "yatırım kredisi" şahıs üst limitinin ise 1,5 milyon liraya yükseltildiğini ve kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayının 1 milyon 56 bine ulaştığını kaydetti.

'u ülkeyi 7'li maşa siyasetine teslim etmeyeceğiz'

Oktay, Türkiye'nin yeni bir yolculuğun arifesinde olduğunu ve bu yeni yolculuğun adının Türkiye Yüzyılı olduğunu belirterek bu başarıları yeni dönemde de tekrar etmek, taçlandırmak gerektiğini söyledi.
Yeni dönemde Türkiye'yi kumar siyasetine, pusu siyasetine teslim etmeden, yeni başarılara yelken açmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülkeyi 7'li maşa siyasetine teslim etmeyeceğiz. Bu ülkenin 7'li maşa eliyle dış mihraklara, Kandil'e, Pensilvanya'ya yedirilmesine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi kendinize bir sorun lütfen ve samimiyetle cevap verin değerli dostlarım. Siz bu 7'li maşadan bugüne kadar bir tek proje duydunuz mu? Proje diye sundukları tek şey 7 başlı koalisyon. Bu, kaos projesidir, bu istikrarsız bir Türkiye vaadidir. Bu, açık bir kriz vaadidir. Yönetememe krizi vaadidir. Bu, 90'lı yılların siyasi krizlerine, ekonomik krizlerine, anayasa krizlerine davetiye çıkarmaktır. Bu, 36 kişiye bakan koltuğu verildiği, ama 36 projenin üretilemediği bir Türkiye vaadidir. Siz sanayici dostlarımız, esnaf dostlarımız, iş dünyasının insanları olarak bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirsiniz."
Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline fırsat geçtiğinde söylediklerinin hemen tersini yaptığını belirterek "Hatırlayın, daha çok kısa süre önce 'Nasıl siz parti rozetiyle Cumhurbaşkanlığına yürürsünüz, benim namusum yok mu?' diyen bugün milletin karşısına siyasi partinin genel başkanı olarak çıkıyor ve 'Burada devam edeceğim.' diyor. Bu sözü söyleyen oydu. Zaten mevcut sistem buna müsaade ediyor" diye konuştu.
14 Mayıs'ta, oy pusulasına mührü basarken FETÖ'ye dönüş bileti kesmek istemeyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında saf tutması gerektiğini ifade eden Oktay, PKK'ya Türkiye'ye giriş vizesi vermek istemeyenlerin AK Parti kadrolarının, Cumhur İttifakı'nın safında yer tutması gerektiğini kaydetti.
Oktay, Cumhuriyetin 100. yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir muasır medeniyet yolculuğu başlatacaklarını ifade ederek bunun için doğru adam, doğru kadro ve doğru projelere sahip olduklarını söyledi.
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