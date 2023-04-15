https://sputniknews.com.tr/20230415/cumhurbaskani-erdogan-dun-itibariyla-insa-sureci-baslayan-konut-ve-koy-evi-sayisi-100-bini-buldu-1069724407.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu
Kocaeli’de 'Depremzedelerle İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini bulduğunu... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T20:41+0300
2023-04-15T20:41+0300
2023-04-15T20:58+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı seçimi
depremzede
kocaeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069724552_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_245c01051c6d1fa502e2b419b892710b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’de 'Depremzedelerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069724552_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_918c3d19eb53a926e47548d0ffd808b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, depremzede, kocaeli
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, depremzede, kocaeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu
20:41 15.04.2023 (güncellendi: 20:58 15.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli’de 'Depremzedelerle İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini bulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’de 'Depremzedelerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
(Deprem bölgesinde) Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu.
Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız.
Hatay hariç tüm illerimizdeki enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.
Birkaç hafta sonra İzmir'de de yine dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız.
Gençler tokadı öyle bir indirecekler ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak.