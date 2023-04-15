Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün itibarıyla inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu

Hatay hariç tüm illerimizdeki enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.

Birkaç hafta sonra İzmir'de de yine dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız.

Gençler tokadı öyle bir indirecekler ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak.