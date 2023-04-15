https://sputniknews.com.tr/20230415/balik-avi-yasagi-basladi-1069708922.html
Balık avı yasağı başladı
Balık avı yasağı başladı
Endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçıların döndüğü Gürpınar halinde yoğunluk yaşandı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T11:31+0300
2023-04-15T11:31+0300
2023-04-15T11:31+0300
yaşam
balık
av
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15 Nisan’dan itibaren Türkiye denizlerinde büyük ebatta motorlar ve gırgırlar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne döndü. Son mezatta yoğunluk yaşandı.İBB Gürpınar Hali Vardiya Amiri Erkan Aras, ”Bu yıl gayet güzel oldu. Hamside biraz az verim alındı. Onun haricinde palamut, çinakop, istavrit gayet güzel, gayet düzenli bir şekilde İstanbulumuza geldi. Bu ürünlerin hepsi de düzenli bir şekilde satıldı. Fiyat anlamında güncel dönemin getirdiği bazı fazlalıklardan dolayı balık pahalı gibi gözüktü ama balık normalde kırmızı et ve beyaz ete bakarsanız tekrar çok altta kaldı. Aslında balık çok çok ucuz” diye konuştu.
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balık, av
Balık avı yasağı başladı
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Endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçıların döndüğü Gürpınar halinde yoğunluk yaşandı.
15 Nisan’dan itibaren Türkiye denizlerinde büyük ebatta motorlar ve gırgırlar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne döndü. Son mezatta yoğunluk yaşandı.
İBB Gürpınar Hali Vardiya Amiri Erkan Aras, ”Bu yıl gayet güzel oldu. Hamside biraz az verim alındı. Onun haricinde palamut, çinakop, istavrit gayet güzel, gayet düzenli bir şekilde İstanbulumuza geldi. Bu ürünlerin hepsi de düzenli bir şekilde satıldı. Fiyat anlamında güncel dönemin getirdiği bazı fazlalıklardan dolayı balık pahalı gibi gözüktü ama balık normalde kırmızı et ve beyaz ete bakarsanız tekrar çok altta kaldı. Aslında balık çok çok ucuz” diye konuştu.