https://sputniknews.com.tr/20230415/bakan-varank-imeceden-ilk-sinyal-alindi-uydumuz-yorungesine-yerlesti-1069712261.html
Bakan Varank: İMECE'den ilk sinyal alındı, uydumuz yörüngesine yerleşti
Bakan Varank: İMECE'den ilk sinyal alındı, uydumuz yörüngesine yerleşti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T13:32+0300
2023-04-15T13:32+0300
2023-04-15T13:47+0300
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imece
uydu
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TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.
https://sputniknews.com.tr/20230415/imece-uydusunun-saat-947de-uzaya-firlatilmasi-bekleniyor-1069704403.html
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türkiye, imece, uydu, mustafa varank
Bakan Varank: İMECE'den ilk sinyal alındı, uydumuz yörüngesine yerleşti
13:32 15.04.2023 (güncellendi: 13:47 15.04.2023) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi.
TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.
Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.