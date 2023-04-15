https://sputniknews.com.tr/20230415/bakan-soylu-suriyelilerin-yuzde-70i-ulkemizdeki-durum-duzelirse-geri-doneriz-diyor-1069716641.html

Bakan Soylu: Suriyelilerin yüzde 70'i 'Ülkemizdeki durum düzelirse geri döneriz' diyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin yüzde 70'i 'Ülkemizdeki durum düzelirse geri döneriz' diyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşlık verilen yabancıların sayısını açıkladı. Bakan Soylu yabancıların seçmen listelerine eklendiği iddiasını yalanlarken... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T16:05+0300

2023-04-15T16:05+0300

2023-04-15T16:05+0300

türkiye

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber canlı yayınında TGRT Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin "Suriyelileri seçim listelerine yazdılar" iddiasını yalanlayan Bakan Soylu, "Nasıl yazacaksınız? Seçim listeleri MERNİS'ten çekilir. MERNİS'te kim var? Sadece TC kimlik numaralılar var. Göçmenler ise Göç İdaresi sisteminde. İkisi apayrı yer. Yalanın ancak bu kadarı olabilir" ifadelerini kullandı.Vatandaşlık verilen yabancıların sayısına dair ise Soylu şöyle konuştu: Bakan Soylu, Suriyelilerin yüzde 70'inin güvenliğin sağlanması durumunda ülkelerine dönmeyi istediğini söyledi:Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Bakan Soylu, ''7 fay kırığıyla ilgili ilk kez karşılaşıyoruz. Depremle küçük kıyameti yaşamış olduk'' dedi. Cumhurbaşkanlığı yarışında AK Parti'nin önde olduğunu söyleyen Soylu Muharrem İnce'nin adaylığı konusunda ''bizi etkilemez'' yorumunda bulundu. Soylu muhalefetin eleştirdiği başkanlık sistemiyle ilgili de ''siyasi istikrarı yakaladık. Parlementer Sistem olsaydı pandemide hükümet düşerdi'' diye konuştu.Bakan Soylu'nun açıklamalarından diğer satır başları şöyle:'Enkaz yüzde 90 kaldırıldı'"Şehirde kalan hayatın suyunu, elektriğini, doğal gazını hatta mazotunu, bütün bunlara kadar altyapısını yeniden işlevsel hale getirebilmek için büyük çaba sarf ettik" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:'Parlamenter hükümet sistemi olsaydı pandemide hükümet düşmüştü''Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin 1-1.5 puan üzerinde alıyoruz'''Muharrem İnce faktörünü nasıl görüyorsunuz?'' sorusuna Bakan Soylu, ''Her seçimin kendine ait bir süreci vardır. Şöyle bir durum var. Birinci seçimde kazanacağız bizi çok etkileyecek bir faktör değil'' şeklinde cevap verdi.'FETÖ'cüleri kamuya döndürecek olan CHP'dir'CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'PKK silah bırakma sürecine girecek' açıklamasına Bakan Soylu, ''Dayağı yiyip tepesine bindiğiniz anda silah bırakalım derler. Sınırlarımızın ötesinde kahramanlık öyküleri yazılıyor'' şeklinde cevap verdi.Polis ve Jandarmalara müjde veren Bakan Soylu şunları söyledi:''Yayınlanan genelgeye rağmen 12/36 mesai uygulaması İstanbul Ankara dahil pek çok ilde uygulanmıyor'' söylentilerine Bakan Soylu, ''uygulanıyor. Ben polisimin ve jandarmamın dinlenmesini istiyorum. Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağladık'' dedi. Ayrıca Bakan Soylu, Uzman Çavuşlarla ilgili, ''Meclis’in elinde çalışma var. Önümüzdeki dönem yasalaşacak. Polis promosyonları yapıldı. 27 bin artı ek 2500 lira promosyon harcalamaları var'' dedi.

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