https://sputniknews.com.tr/20230415/bakan-cavusoglu-ulkemize-bahar-coktan-geldi-artik-yaz-zamani-1069720993.html

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı

Antalya'da partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türlü oyunlarla, darbelerle, hain planlarla kara... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T18:21+0300

2023-04-15T18:21+0300

2023-04-15T19:00+0300

mevlüt çavuşoğlu

2023 türkiye seçimleri

antalya

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069721512_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_46a3e26f9055e1525ae607af816daa52.jpg

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla düzenlenen 28. Dönem AK Parti Antalya Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, kalabalık karşısında, 3 Kasım 2002’de ilk seçim zaferini aldıkları zamanki heyecanının katbekat fazlasını yaşadığını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm depremzedelere sabır ve sağlık dileyen Çavuşoğlu, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını diledi. Doğup büyüdüğü Antalya’ya hizmet için kolları sıvadığında henüz 33 yaşında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “14 Ağustos 2001 yılında partimizin kurucu üyesi olduğum günden itibaren, Antalya’mız, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalıştık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde bu kutlu yolculuğun başında ortaya koyduğumuz vizyon ve inanç işte bugünün Türkiye’sini meydana getirdi. İlk gün 'Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Öyle de oldu. 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiş olduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi. Milletimizin desteği ve duasıyla ülkemizi yatırımlarla, eserlerle, demokrasi ve büyük kalkınma hamleleriyle ileriye taşıdık” diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin 81 iline yatırım yaptıklarını, yapılamaz denilenler, hayal bile edilemeyenlerin yapıldığını kaydetti. 'Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok'Tüm dünyada yankı uyandıran vizyon projelerin bu topraklardan yükseldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Kabuğunu kıran bir milletin, sesinin gür çıkması işte bu yüzdendir. Hain darbe teşebbüsünden yıkıcı sokak olaylarına, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik ve siyasi sabotaj girişimlerine kadar nice badireyi birlikte atlattık. Başta 11 şehrimizi ve tüm yurdumuzu derinden etkileyen depremlerin açtığı yaraları da milli seferberlikle yine beraber sarıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bir ve beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” dedi. 'Başlasın Türkiye Yüzyılı'“Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kutlu bir yürüyüşteyiz” diyen Çavuşoğlu, “Bu yürüyüşün gücünü, 100 yıl önce Milli Mücadelemizi başarıya ulaştıran manevi mirastan alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü, son 21 yılda yarım kalan hikayeleri tamamlayarak yarına bıraktığımız mega projelerden alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü, Türkiye’ye sırtını dayayıp sesini daha gür çıkaran mazlum coğrafyadan alıyoruz. Şimdi Türkiye; daha büyük atılımların yapılacağı, daha büyük hizmetlerin hayata geçeceği bir döneme giriyor. Ve şimdi diyoruz ki; başlasın Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece bizim değil, Türk dünyasından Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızın dokunduğu tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece bizim değil, Türk dünyasından Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızın dokunduğu tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur” ifadelerine yer verdi. Bakan Çavuşoğlu, Hariciye Teşkilatının 500. yıldönümünde, Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversitesinin temellerini de attıklarını ifade etti. İş dünyasının önünü açarak, 2022’de 254,2 milyar dolar ihracatla tarihi rekoru kırdıklarını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, “Bölgemizde enerji istikrarının dayanağı biziz. Etkin ekonomi ve enerji diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda refahımızı katlayacak; ülkemizin gücüne güç katacağız. Ege’de, Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Libya’da oldubittilere izin vermedik; vermeyeceğiz. FETÖ’den DEAŞ’a, PKK-YPG’den Eş Şebab’a sahada terörizmle mücadele eden, Suriye’de terör koridorunu engelleyen biziz. Suriye’nin kuzeydoğusunu terörden temizleyip, geri dönüşleri sağlayan da biziz. Milli diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, güvenliğimizi sahada olduğu gibi masada da savunmaya devam edeceğiz” dedi. 'Birlikte başaracağız'Çavuşoğlu, dünyanın her yerindeki dinamikleri sahada tespit edip ön alıcı hamleler yaptıklarını işaret eden Çavuşoğlu, herkes kabuğuna çekilirken, özgüvenle yeniden Asya, Latin Amerika, Afrika açılımları yapanın Türkiye olduğunu bildirdi. Dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip beş ülkesinden birisi olan Türkiye’nin vatandaşlarına en fazla hizmeti, en hızlı şekilde ulaştırabildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Salgında, Ukrayna Savaşında, Afganistan, Yemen ve Libya’daki krizlerde 150 binden fazla vatandaşımızı burnu kanamadan tahliye ettik. Deprem felaketinde 11 bin 320 arama kurtarma görevlisi, 36 sahra hastanesi, 400 binden fazla çadır, 8 binden fazla konteyneri en hızlı şekilde getirttik. Topyekun diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, milletimizle güçlenecek; milletimize güç katacağız. Milletimizden, tarihimizden aldığımız ilhamla; akil, adil, erdemli bir küresel güç olarak, Türkiye eksenini inşa edeceğiz. Tüm bunları birlikte başaracağız” diye konuştu. 'Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık'“Türkiye bizim dönemimizde kendi ürünlerini tasarlayabilen, üretebilen, ihraç eden dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi” diyen Çavuşoğlu, “İnsanlı-insansız hava araçlarından kara ve deniz araçlarına, donanımdan yazılıma her alanda Türkiye’nin ihtiyaçlarına ve küresel taleplerine cevap verecek güçlü bir altyapı kurduk. Karadeniz’de kendi sondaj gemilerimizle kendi doğal gazımızı keşfettik. 20 Nisan’da ulusal sistemimize bağlıyoruz. İlk nükleer santralimizin ilk ünitesini bu yıl devreye alıyoruz. Milli uzay programımızı oluşturduk. Kendi yerli haberleşme ve gözlem uydularımızı yaparak uzaya gönderiyoruz. İHA, SİHA, TCG Anadolu savunma sanayimizde göz bebeğimiz oldu. 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 adet endüstri bölgesi, 87 adet teknopark kurduk. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG yollarda artık. 21 yıllık icraat ve faaliyetlerimizle tüm ülkemizi ve Antalya’mızı kucakladık. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık. Bu kolay değil” dedi. Bakan Çavuşoğlu, göreve geldikleri 2002’den bu yana Antalya’ya 145 milyar TL yatırım yaptıklarını, İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 350 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Antalya’ya 105 adet spor tesisi kazandırdıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Antalya’da KYK Yurtlarında yüzde 791'lik artışla 21 bin 870 yatak kapasitesine ulaştık. Mevcut 3 adet Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer alan 301 parselde 18 bin 487 kişi istihdam edilmekte olup, tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamın yaklaşık 22 bin 600 kişiye ulaşacağını öngörüyoruz. Antalya’mıza ayrılan tarımsal destek ödemelerini 21 yılda 16 kat arttırdık. Yine tarımda hayvancılık desteğini 168 katına çıkardık. Antalya’yı barajlarla ve göletlerle donatıyoruz. 21 baraj, 3 gölet ve 1 adet yeraltı depolamasını tamamladık. Antalya’yı doğalgazla buluşturduk. İlçelerimize de yayılmasını sağlıyoruz. Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Anamur’a kadar uzanan hattın yapım ihalesinin 1. fazını 4 Şubat'ta yaptık. 2. fazını da 4 Mayıs’ta yapıyoruz” dedi. Çavuşoğlu, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya otoyolunu 16 Haziran’da yeniden ihale edeceklerini belirtti. 'Bahar çoktan geldi'"Farkında mısınız, iki şeyden bahsetmemizi istemiyorlar” diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:'Yalanlarına sakın kanmayın'Milletin değerlerinden nasiplenemeyen bu yapıyı herkesin iyi tanıdığını dile getiren Çavuşoğlu, “7’li 8’li kimlerle olurlarsa olsunlar, sırtlarını kimlere dayarlarsa dayasınlar, bizi yıkamayacaklar, çünkü biz biriz, hep beraberiz. Gittiğimiz her yerde milletimizle beraberiz, biz milletimize, milletimiz de bize büyük bir muhabbet besliyor. Gençlerimize sesleniyorum, sizin gücünüzü, enerjinizi manipüle etmeye çalışanlara asla göz açtırmayın. Bunların yalanlarına sakın kanmayın. Sizi milletinizle, devletinizle karşı karşıya getirme planlarına alet olmayın. Günlük vaatlerle sizin ufkunuzu daraltanlara, sizi umutsuzluğa mahkum etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Biz, Türkiye Yüzyılı diyoruz, ikinci yüzyılı sizin üzerinize inşa ediyoruz. Biz, sizinle güçlüyüz, sizinle varız. 14 Mayıs Pazar günü 'istikrara devam' diyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeniden bir zafer daha kazanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu tarihi seçimlerle, başarımızı beraber taçlandıracağız” ifadelerine yer verdi.

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, antalya, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi