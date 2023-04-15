https://sputniknews.com.tr/20230415/bakan-bozdag-kurtcenin-uzerindeki-her-turlu-yasagi-biz-kaldirdik-1069723373.html

Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık

Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ret, asimilasyon, inkar politikalarını ortadan kaldıran siyaset anlayışını biz ortaya koyduk. Türkiye'de barış olsun, kan dursun... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T20:03+0300

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2023 türkiye seçimleri

bekir bozdağ

kürtçe

yasak

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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Adalet Bakanı Bozdağ, Viranşehir Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların yerine yeni yaşam alanları oluşturacaklarını belirtti.Söz verip sözlerini bozanlardan olmadıklarını dile getiren Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söyledi.Şanlıurfa'da deprem konutlarının süresinde yapılacağını, selden zarar gören vatandaşların sorunlarını da çözeceklerini aktaran Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan, güvenin, sözünün, millete verdiği taahhüdün adresidir" ifadesini kullandı.Bozdağ, Şanlıurfa'ya hizmet etmenin kendisi için şeref olduğunu, kent için hem akıl hem de alın teri dökeceklerini belirtti.Türkiye'nin 20 yılda büyük değişim yaşadığına işaret eden Bozdağ, AK Parti kurulduğunda din milliyetçiliği, ırkçılık, bölgecilik yapmayacaklarını söylediklerini, hizmet ve yatırımların tüm illerde eş zamanlı yapıldığını kaydetti.AK Parti iktidarlarının sırrının siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamı olduğunu anlatan Bozdağ, Türkiye'yi büyütmek ve ileri götürmek için gayret gösterdiklerini söyledi.Bakan Bozdağ, "Türkiye 20 yıldır büyüyorsa, pandemiye, Suriye ve Irak'taki iç savaşlara, teröre, Ukrayna-Rusya savaşına, onca yaşanmışlığa, darbe teşebbüsüne, 17-25 Aralık'a, Gezi olaylarına rağmen ekonomisi dimdik ayakta bir ülke varsa onun altındaki sır sizin sandıkta kurduğunuz siyasi istikrar ve güçlü Recep Tayyip Erdoğan iktidarıdır" diye konuştu.Türkiye gemisinin kaptanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Bozdağ, Erdoğan'ın Türkiye'yi daha iyi günlere taşıyacağını aktardı.'Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları attık'Bozdağ, "Ret, asimilasyon, inkar politikalarını ortadan kaldıran siyaset anlayışını biz ortaya koyduk. Türkiye'de barış olsun, kan dursun, gözyaşı dinsin, analar ağlamasın diye silah dışı çözüm yollarını arayan yine biz olduk. Bu ülkede Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık" şeklinde konuştu.Kürtçe yayın yapmanın önünü açtıklarını aktaran Bozdağ, dünün Türkiye'sinde konuşulamayanları yaptıklarını belirtti.Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:Din ve inançlar üzerindeki baskıyı da AK Parti iktidarlarının kaldırdığını kaydeden Bozdağ, kadınları "başı açık" ve "başı örtülü" diye ayrım yapan ilkel zihniyete son verdiklerini vurguladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:"14 Mayıs seçimlerinde Togg'u yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa çeşme açılışıyla övünen Kılıçdaroğlu'nu mu seçeceğiz?" sorusunu yönelten Bozdağ, "Bir yandan iş yapan, icraat yapan, yaptığı işlerle milletin gönlüne taht kuran bir lider var, dünya lideri var. Öbür tarafta bol bol laf söyleyip hiçbirini tutmayan birisi var. Bir yanda 'Dünya beşten büyüktür.' diye meydan okuyan lider var, öbür yanda Avrupa'ya, Amerika'ya fiyatını şimdiden açıklayan kompleksli bir zihniyet var" ifadelerini kullandı.Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.Konuşmasının ardından Bozdağ, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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bekir bozdağ, kürtçe, yasak