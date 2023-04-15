https://sputniknews.com.tr/20230415/bahcelievlerde-yikimi-tamamlanan-binanin-yanindaki-riskli-iki-bina-da-bosaltildi-1069715982.html
Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı
Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı
İstanbul Bahçelievler'de önceki gün kolonları çatladıktan sonra boşaltılan ve yıkılan binanın yanındaki iki riskli yapı daha boşaltıldı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T15:39+0300
2023-04-15T15:39+0300
2023-04-15T15:39+0300
yaşam
istanbul
deprem
bahçelievler
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Bahçelievler'de kolonları çatladığı gerekçesiyle yıkılan 46 yıllık binanın yanındaki riskli iki bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.Yıkımı tamamlanan Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan Yılmaz ve Sevilay apartmanlarında yaşayanlara eşyalarını almaları için bir günlük süre tanındı.Sabah saatlerinde evlerine gelen apartman sakinleri, günlük hayatta kullanacakları eşyalarını almaya başladı.Her iki apartmanda da karot testi yapılarak, binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.Binaların bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, Şahin Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin de yıkım bölgesindeki temizlik çalışması sürüyor.
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istanbul, deprem, bahçelievler
istanbul, deprem, bahçelievler
Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı
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İstanbul Bahçelievler'de önceki gün kolonları çatladıktan sonra boşaltılan ve yıkılan binanın yanındaki iki riskli yapı daha boşaltıldı.
Bahçelievler'de kolonları çatladığı gerekçesiyle yıkılan 46 yıllık binanın yanındaki riskli iki bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
Yıkımı tamamlanan Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan Yılmaz ve Sevilay apartmanlarında yaşayanlara eşyalarını almaları için bir günlük süre tanındı.
Sabah saatlerinde evlerine gelen apartman sakinleri, günlük hayatta kullanacakları eşyalarını almaya başladı.
Her iki apartmanda da karot testi yapılarak, binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.
Binaların bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, Şahin Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin de yıkım bölgesindeki temizlik çalışması sürüyor.