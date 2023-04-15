https://sputniknews.com.tr/20230415/anadolu-efes-galibiyetle-veda-etti-1069703135.html

Anadolu Efes galibiyetle veda etti

Anadolu Efes galibiyetle veda etti

THY Euroleauge'in son haftasında Anadolu Efes, Monaco'yu 87-72 mağlup ederek sezonu tamamladı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T02:58+0300

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spor

anadolu efes

thy euroleague

monaco

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THY Euroleauge'in son haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'yu 87-72 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk bölümde Zizic ve M'Baye'nin basketleriyle farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.İkinci çeyrekte savunmada daha etkili bir görüntü çizen Monaco, farkı eritti. Hücumlardan boş dönmesine rağmen skorda önde kalmayı başaran Anadolu Efes, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı. Bu periyotta Anadolu Efes'te Pleiss, Monaco'da da Makoundou, pota altında etkili olan isimlerdi. Çeyreğin son 2 dakikalık bölümünde savunma ribauntlarını alan lacivert-beyazlı ekip, hücumlardan da boş dönmeyerek final periyoduna 6 sayı önde girdi: 60-54.Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Anadolu Efes, üst üste sayılarla farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın bitimine 4 dakika 50 saniye kala farkı 14 sayıya yükseltti: 75-61. Anadolu Efes, normal sezonun son maçında rakibini 87-72 mağlup ederek sezonu 17 galibiyetle tamamladı.

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anadolu efes, thy euroleague, monaco