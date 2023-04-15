Akşener: Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasetteki kadın görünürlüğü yeterli mi?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Deprem bölgesi ve iç gündemde öne çıkan başlıklar
12:45
45 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukları kötü amaçlı yazılımlardan koruma yöntemleri
14:04
56 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 30 gün: Adayların vaatleri neler?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
3 dk
EKSEN
Ortadoğu'da Çin etkisi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçime 1 ay kala ittifaklarda son durum
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Azgın ırkçılık
18:34
104 dk
Z RAPORU
YSK'dan 'geçersiz oy' uyarısı
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
07:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
07:30
3 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
08:31
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'den sızan belgelerde neler var?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
09:40
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
16:32
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
16:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
17:21
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
18:49
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:14
3 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
20:30
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230415/aksener-sizin-helal-oylarinizla-basbakan-olmak-istiyorum-1069700075.html
Akşener: Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum
Akşener: Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum
İYİ Parti lideri Akşener, "Asla abidik gubidikle, pazarlık tuzarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Ve de Sayın... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T00:03+0300
2023-04-15T00:10+0300
2023 türkiye seçimleri
ermeni
meral akşener
burs
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069699781_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_f3e951353481db87f4a93bce58ade0f0.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı.14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını anımsatarak, enteresan günler yaşandığını söyleyen Akşener, seçim zamanının, siyasi partilerin birbirleriyle hizmet, proje üzerinden rekabet ettikleri, siyasetçilerin birbirlerine küfür, iftira ve gıybet etmedikleri zamanlar olduğunu belirtti.Seçmenin velinimet olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:'Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için de oylarınıza talibim'Akşener, 3 yıldır dükkan dükkan dolaştığını, bir sürü provokasyonla karşılaştığını dile getirerek, hiç kimseye incitici bir tavır koymamaya gayret ettiğini kaydetti.Sabırlı olduğunu, siyasetçilerin sabrının bu millet için lazım gelen bir haslet olduğuna karar verdiğini ve o günden beri de sabrettiğini söyleyen Akşener, "Seçime gidiyoruz ve bu seçimde biz sizlerin oylarınıza talibiz. İki türlü talibiz; İYİ Parti olarak oylarınıza talibiz. Beni başbakan etmek istiyorsanız ben de oylarınıza talibim. Asla abidik gubidikle, pazarlık tuzarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Ve de Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için de oylarınıza talibim" ifadelerini kullandı.'Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verilmesi külliyen yalan'Pek çok iftiraya uğradıklarını ifade eden Akşener, "Seyithan kardeşimin burs verdiği, şehit yakını, genç sayısı şu anda elimdeki rakam 125 kişi. Sadece şehit çocuğu, kardeşi olan gençlerimiz. O arada bir şey çıktı. Kendisi mahkemeye verdi. Denildi ki şehit edilmiş genç bir kardeşimiz, evladımız olan Fırat Çakıroğlu'nun katiline de burs vermiş. Külliyen yalan ve bu yalan için yalanı yayanları mahkemeye verdik. Ama kardeşim bu kadar fitnenin, bu kadar fesadın kime faydası var? Günahtır günah" diye konuştu.'Yahu arkadaş Ermeni olsam ne olur? Değilim'Ailesi hakkındaki iddialardan da bahseden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069699781_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_8d231d85e3c07d97ca0b08455582f00e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermeni, meral akşener, burs, iyi parti
ermeni, meral akşener, burs, iyi parti

Akşener: Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

00:03 15.04.2023 (güncellendi: 00:10 15.04.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti lideri Akşener, "Asla abidik gubidikle, pazarlık tuzarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Ve de Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için de oylarınıza talibim" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı.
14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını anımsatarak, enteresan günler yaşandığını söyleyen Akşener, seçim zamanının, siyasi partilerin birbirleriyle hizmet, proje üzerinden rekabet ettikleri, siyasetçilerin birbirlerine küfür, iftira ve gıybet etmedikleri zamanlar olduğunu belirtti.
Seçmenin velinimet olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:
"Çok uzun bir zamandır 'Şapkamı koysam, ceketimi assam seçilirim.' üzerinden ve her bir kanaat önderinin işaret ettiği 'biz olma duygusu'nu ortadan kaldıran bir dille siyaset yapılıyor. Yani mübarek seçime gitmiyoruz, cenge gidiyoruz sanki. Halbuki seçimler bayramdır, bayram. Her birinizin kapısının çalındığı, her birinize ulaşıldığı ve sizin velinimet kabul edilip, 'Ne olursunuz bizi görün, bizi değerlendirin.' denildiği bir bayramdır. Buna karşılık tam tersi bir seçim dönemine girdik."

'Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için de oylarınıza talibim'

Akşener, 3 yıldır dükkan dükkan dolaştığını, bir sürü provokasyonla karşılaştığını dile getirerek, hiç kimseye incitici bir tavır koymamaya gayret ettiğini kaydetti.
Sabırlı olduğunu, siyasetçilerin sabrının bu millet için lazım gelen bir haslet olduğuna karar verdiğini ve o günden beri de sabrettiğini söyleyen Akşener, "Seçime gidiyoruz ve bu seçimde biz sizlerin oylarınıza talibiz. İki türlü talibiz; İYİ Parti olarak oylarınıza talibiz. Beni başbakan etmek istiyorsanız ben de oylarınıza talibim. Asla abidik gubidikle, pazarlık tuzarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Ve de Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için de oylarınıza talibim" ifadelerini kullandı.

'Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verilmesi külliyen yalan'

Pek çok iftiraya uğradıklarını ifade eden Akşener, "Seyithan kardeşimin burs verdiği, şehit yakını, genç sayısı şu anda elimdeki rakam 125 kişi. Sadece şehit çocuğu, kardeşi olan gençlerimiz. O arada bir şey çıktı. Kendisi mahkemeye verdi. Denildi ki şehit edilmiş genç bir kardeşimiz, evladımız olan Fırat Çakıroğlu'nun katiline de burs vermiş. Külliyen yalan ve bu yalan için yalanı yayanları mahkemeye verdik. Ama kardeşim bu kadar fitnenin, bu kadar fesadın kime faydası var? Günahtır günah" diye konuştu.

'Yahu arkadaş Ermeni olsam ne olur? Değilim'

Ailesi hakkındaki iddialardan da bahseden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim anamın ailesi Avşar, Karaman'dan Yunanistan'a Osmanlı döneminde 'Müslümanlaştırmak' üzere gönderilmiş. Sürgün mürgün değil, babamın ailesi Savcılı Türkmeni, onlar da Diyarbakır'dan gitmişler. Şimdi Diyarbakır'dan birisi çıktı dedi ki 'Bu kadın Ermeni'dir.' Yahu arkadaş Ermeni olsam ne olur? Değilim. İnsanlar nerede doğduğunu, kimin çocuğu olduğunu seçebilir mi? Bir tek şeyi seçersiniz, insan olmayı seçersiniz. Kul hakkına riayet etmeyi seçersiniz. Haramdan sakınmayı seçersiniz. Kadının namusuna iftira atmaktan çekinmeyi seçersiniz. Namusla şerefle oynamamayı seçersiniz ve harama el uzatmamayı seçersiniz. Bu sizin seçiminizdir. Şu olmuşunuz, bu olmuşunuz onun önemi yok ki. Önemi olan şey, iyi insan mısınız?"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала