Akşener: Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

"Çok uzun bir zamandır 'Şapkamı koysam, ceketimi assam seçilirim.' üzerinden ve her bir kanaat önderinin işaret ettiği 'biz olma duygusu'nu ortadan kaldıran bir dille siyaset yapılıyor. Yani mübarek seçime gitmiyoruz, cenge gidiyoruz sanki. Halbuki seçimler bayramdır, bayram. Her birinizin kapısının çalındığı, her birinize ulaşıldığı ve sizin velinimet kabul edilip, 'Ne olursunuz bizi görün, bizi değerlendirin.' denildiği bir bayramdır. Buna karşılık tam tersi bir seçim dönemine girdik."