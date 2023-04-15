https://sputniknews.com.tr/20230415/aksener-sizin-helal-oylarinizla-basbakan-olmak-istiyorum-1069700075.html

Akşener: Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

Akşener: Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum

İYİ Parti lideri Akşener, "Asla abidik gubidikle, pazarlık tuzarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Ve de Sayın... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T00:03+0300

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2023 türkiye seçimleri

ermeni

meral akşener

burs

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı.14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını anımsatarak, enteresan günler yaşandığını söyleyen Akşener, seçim zamanının, siyasi partilerin birbirleriyle hizmet, proje üzerinden rekabet ettikleri, siyasetçilerin birbirlerine küfür, iftira ve gıybet etmedikleri zamanlar olduğunu belirtti.Seçmenin velinimet olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:'Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için de oylarınıza talibim'Akşener, 3 yıldır dükkan dükkan dolaştığını, bir sürü provokasyonla karşılaştığını dile getirerek, hiç kimseye incitici bir tavır koymamaya gayret ettiğini kaydetti.Sabırlı olduğunu, siyasetçilerin sabrının bu millet için lazım gelen bir haslet olduğuna karar verdiğini ve o günden beri de sabrettiğini söyleyen Akşener, "Seçime gidiyoruz ve bu seçimde biz sizlerin oylarınıza talibiz. İki türlü talibiz; İYİ Parti olarak oylarınıza talibiz. Beni başbakan etmek istiyorsanız ben de oylarınıza talibim. Asla abidik gubidikle, pazarlık tuzarlıkla başbakan olmak istemiyorum. Sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Ve de Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için de oylarınıza talibim" ifadelerini kullandı.'Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verilmesi külliyen yalan'Pek çok iftiraya uğradıklarını ifade eden Akşener, "Seyithan kardeşimin burs verdiği, şehit yakını, genç sayısı şu anda elimdeki rakam 125 kişi. Sadece şehit çocuğu, kardeşi olan gençlerimiz. O arada bir şey çıktı. Kendisi mahkemeye verdi. Denildi ki şehit edilmiş genç bir kardeşimiz, evladımız olan Fırat Çakıroğlu'nun katiline de burs vermiş. Külliyen yalan ve bu yalan için yalanı yayanları mahkemeye verdik. Ama kardeşim bu kadar fitnenin, bu kadar fesadın kime faydası var? Günahtır günah" diye konuştu.'Yahu arkadaş Ermeni olsam ne olur? Değilim'Ailesi hakkındaki iddialardan da bahseden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

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ermeni, meral akşener, burs, iyi parti