https://sputniknews.com.tr/20230415/afet-bolgesinde-cadir-talebinde-bulunan-kisinin-uzerinden-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1069726797.html

Afet bölgesinde çadır talebinde bulunan kişinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi

Afet bölgesinde çadır talebinde bulunan kişinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde karakola giderek çadır talebinde bulunan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T22:19+0300

2023-04-15T22:19+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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ruhsatsız silahlar

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Malatay'da Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı’na çadır talebine bulunmak için giden 49 yaşındaki A.Ö.’nun yapılan üst aramasında ruhsatsız kuru sıkıdan bozma bir adet tabanca ile tabancaya ait 8 adet 7,5 mm çapında fişek ele geçirildi. Jandarma tarafından tabancaya el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.

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