https://sputniknews.com.tr/20230415/afet-bolgesinde-cadir-talebinde-bulunan-kisinin-uzerinden-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1069726797.html
Afet bölgesinde çadır talebinde bulunan kişinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi
Afet bölgesinde çadır talebinde bulunan kişinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde karakola giderek çadır talebinde bulunan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T22:19+0300
2023-04-15T22:19+0300
2023-04-15T22:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
çadır
afet
afet bölgesi
silah
ruhsat
ruhsatsız silahlar
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Malatay'da Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı’na çadır talebine bulunmak için giden 49 yaşındaki A.Ö.’nun yapılan üst aramasında ruhsatsız kuru sıkıdan bozma bir adet tabanca ile tabancaya ait 8 adet 7,5 mm çapında fişek ele geçirildi. Jandarma tarafından tabancaya el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.
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çadır, afet, afet bölgesi, silah, ruhsat, ruhsatsız silahlar
çadır, afet, afet bölgesi, silah, ruhsat, ruhsatsız silahlar
Afet bölgesinde çadır talebinde bulunan kişinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi
22:19 15.04.2023 (güncellendi: 22:21 15.04.2023) Abone ol
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde karakola giderek çadır talebinde bulunan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi.
Malatay'da Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı’na çadır talebine bulunmak için giden 49 yaşındaki A.Ö.’nun yapılan üst aramasında ruhsatsız kuru sıkıdan bozma bir adet tabanca ile tabancaya ait 8 adet 7,5 mm çapında fişek ele geçirildi.
Jandarma tarafından tabancaya el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.