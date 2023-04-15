https://sputniknews.com.tr/20230415/afad-adanada-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1069710617.html
AFAD: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın geçtiği son bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T12:59+0300
2023-04-15T12:59+0300
2023-04-15T13:10+0300
türkiye
adana
türkiye
deprem
saimbeyli
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesinde sarsıntı kaydedildi. Büyüklüğü 4.2 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi.
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adana, türkiye, deprem, saimbeyli
adana, türkiye, deprem, saimbeyli
AFAD: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:59 15.04.2023 (güncellendi: 13:10 15.04.2023) Abone ol
AFAD'ın geçtiği son bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesinde sarsıntı kaydedildi.
Büyüklüğü 4.2 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi.