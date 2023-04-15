https://sputniknews.com.tr/20230415/abd-suudi-arabistan-ve-bae-sudandaki-gelismeleri-gorustu-1069728019.html
ABD, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan'daki gelişmeleri görüştü
ABD, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan'daki gelişmeleri görüştü
ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, telefon görüşmesi yaparak Sudan'daki son durumu ele aldı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T22:02+0300
2023-04-15T22:02+0300
2023-04-15T22:53+0300
dünya
sudan
afrika
abdulfettah el burhan
suudi arabistan dışişleri bakanlığı
abd
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Sudan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkedeki çatışmaların son bulması gerektiği vurgulandı.Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.Ne olmuştu?Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230415/sudanda-ic-savas-endisesi-paralel-ordu-hizli-destek-gucleri-ile-ordu-arasinda-catismalar-basladi-1069709859.html
sudan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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sudan, afrika, abdulfettah el burhan, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, abd, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
sudan, afrika, abdulfettah el burhan, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, abd, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
ABD, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan'daki gelişmeleri görüştü
22:02 15.04.2023 (güncellendi: 22:53 15.04.2023) Abone ol
ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, telefon görüşmesi yaparak Sudan'daki son durumu ele aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sudan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkedeki çatışmaların son bulması gerektiği vurgulandı.
Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Ne olmuştu?
Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.