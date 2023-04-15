https://sputniknews.com.tr/20230415/abd-suudi-arabistan-ve-bae-sudandaki-gelismeleri-gorustu-1069728019.html

ABD, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan'daki gelişmeleri görüştü

ABD, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan'daki gelişmeleri görüştü

ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, telefon görüşmesi yaparak Sudan'daki son durumu ele aldı. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T22:02+0300

2023-04-15T22:02+0300

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dünya

sudan

afrika

abdulfettah el burhan

suudi arabistan dışişleri bakanlığı

abd

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Sudan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkedeki çatışmaların son bulması gerektiği vurgulandı.Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.Ne olmuştu?Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230415/sudanda-ic-savas-endisesi-paralel-ordu-hizli-destek-gucleri-ile-ordu-arasinda-catismalar-basladi-1069709859.html

sudan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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sudan, afrika, abdulfettah el burhan, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, abd, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)