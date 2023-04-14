https://sputniknews.com.tr/20230414/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-gokceadada-1069699175.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Gökçeada'da Paskalya ayinine katıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesini ziyaretinde Paskalya ayinine katıldı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T23:51+0300

2023-04-14T23:51+0300

2023-04-14T23:51+0300

yaşam

nikos dendias

fener rum patriği bartholomeos

fener rum patrikhanesi

gökçeada

yunanistan

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Özel uçakla Gökçeada Havalimanı'na gelen Dendias, Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından karşılandı.Kilise ziyaretinin ardından Gökçeada Metropolithanesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Dendias, burada yaptığı konuşmada, son dönemde Türk ve Yunan ilişkilerinin iyi gitmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.Bakan Dendias, "İki ülke arasında gerilim ve tansiyon istemiyoruz. Bu ikili ilişkilerin iyilik boyutunda sürmesini istiyoruz ve diliyoruz. Bu durum Patrikhane için de öyle. Biz daha güzel adımlar atılmasını istiyoruz." dedi.Patrik Bartholomeos, iki ülke arasındaki olumlu gelişmelerden mutluluk duyduklarını dile getirerek, bunun devamını temenni etti.Dendias ile Bartholomeos, ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulundu.Dendias, Rum okullarını da ziyaret ettiZeytinliköy'deki Özel Rum İlkokulu'nda sınıfları gezip öğrencilerle fotoğraf çektiren Dendias, Gökçeada'yı Koruma, Yardımlaşma, Geliştirme ve Yaşatma Derneği yöneticileriyle görüştü.Bakan Dendias, okuldan ayrılırken yaptığı açıklamada, Gökçeada'ya Yunanistan'dan 11 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyindeki bu ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.Özel Rum İlkokulu'nda 60 çocuğun eğitim gördüğü bilgisini veren Dendias, "Umarız bir sonraki dışişleri bakanının buraya ziyaretinde bu sayı 120 olacak. Biz bu durumdan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.Tepeköy'deki Özel Gökçeada Ortaokulu ve Lisesi'ni de ziyaret eden Dendias, okul müdürü İoakim Makis Kamburopulos tarafından ağırlandı.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Agridia Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği Paskalya Yortusu ayinine iştirak etti.Ziyarette, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı.

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nikos dendias, fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, gökçeada, yunanistan