https://sputniknews.com.tr/20230414/twitterdan-iceriklere-abonelik-ozelligi-1069655497.html
Twitter'dan içeriklere 'abonelik' özelliği
Twitter'dan içeriklere 'abonelik' özelliği
Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını açıkladı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T00:37+0300
2023-04-14T00:37+0300
2023-04-14T00:37+0300
yaşam
twitter
özellik
elon musk
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda 'Gelire Dönüştürme' sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230404/logosundaki-mavi-kusu-dogecoin-kopegi-ile-degisen-twittera-rus-disislerinden-oneri-geldi-1069154788.html
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twitter , özellik, elon musk
twitter , özellik, elon musk
Twitter'dan içeriklere 'abonelik' özelliği
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını açıkladı.
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.
Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda 'Gelire Dönüştürme' sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.
Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak" değerlendirmesinde bulundu.